Failles de sécurité : Samsung, LG et d’autres smartphones Android vulnérables

On en sait plus sur la faille de sécurité qui a rendu certains appareils Samsung et LG particulièrement vulnérables.

On apprend aujourd’hui que différentes applications malveillantes ont réussi à passer le filtrage du Play Store et ont été téléchargées par certains utilisateurs. Une fois lancée, ces dernières peuvent pénétrer dans l’appareil et infiltrer l’ensemble des informations personnelles du propriétaire de l’appareil. Une faille de sécurité majeure qui pourrait avoir de lourdes répercussions pour certains utilisateurs Android.

Les appareils samsung et LG vulnérables à cause d’une faille de sécurité Android © Pixabay

Grâce aux informations rendues publiques par Google, on apprend que ce sont les clés d’authentification qui seraient en cause. Ces dernières fonctionnent un peu comme les cartes d’identité des applications. Les informations concernant les auteurs de ces dernières y figurent. Or, après que certaines clés aient fuité, ces dernières, rattachées à des concepteurs de confiance, ont permis aux applications malveillantes de se mélanger aux autres.

Si on ne connaît pas, pour le moment, l’impact réel de ces failles sur les utilisateurs, les corrections ont normalement été réalisées par les entreprises. En changeant les clés internes, les applications malveillantes ont normalement été remplacées. Pour vous assurer que les changements ont été fait sur votre appareil, Google et les différents constructeurs préconisent de mettre à jour la version d’exploitation de votre mobile ou tablette ainsi que de l’ensemble des applications présentes sur ce dernier.

La cybercriminalité en hausse ces derniers mois

Selon les différentes institutions, la cybercriminalité aurait augmenté de 600% depuis la période Covid. Notamment chez les entreprises. En effet, le télétravail et les documents connectés et partagés ont considérablement augmenté les opportunités pour les acteurs malveillants. D’ici 2025, ce seront plus de 10 000 milliards de dollars qui seront investis, par les entreprises, pour protéger leur travail et leurs salariés de ces menaces éventuelles. A l’échelle du territoire national, d’après l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) plus d’une entreprise française sur deux ont été attaquées en 2021. Entre 2020 et 2019, le nombre d’attaques avait déjà augmenté de plus de 255%. Une dynamique en forte hausse qui peut rapporter gros aux malfaiteurs. En effet, toujours selon l’ANSSI, en moyenne, une cyberattaque coûte aux entreprise 50 000€.

Source : 9to5Google.com