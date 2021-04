Falcon et le Soldat de l’Hiver : les fans réclament la danse complète du Baron Zemo

Falcon et le Soldat de l’Hiver vient de donner naissance à un nouveau mème déjà culte : Dancing Zemo. Mais les fans veulent en voir plus et réclament la version complète de la danse du Baron.

Le méchant milliardaire Helmut Zemo vient de faire son grand retour dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver. En un épisode, le célèbre Baron a presque volé la vedette aux héros Sam et Bucky, grâce une danse qui fait sensation sur la toile.

Bucky Barnes, Helmut Zemo et Sam Wilson – Crédit : Marvel Entertainment

Depuis vendredi, les fans partagent sur les réseaux sociaux ces quelques secondes pendant lesquelles Zemo danse dans une boîte de nuit. La séquence montrée à l’écran est très courte, mais la scène tournée était initialement plus longue, confie l’acteur Daniel Brühl. Il raconte également que ces pas de danse si particuliers étaient complètement improvisés. Brühl était donc loin de se douter que la scène serait conservée, et qu’elle deviendrait un mème repris partout sur la toile.

Il y a donc une version longue de cette scène de l’épisode 3 de #FalconEtLeSoldatdeLHiver qui a été coupée au montage ! #ReleaseTheZemoCut pic.twitter.com/0xSvTB6gVZ — DC/Marvel News #SnyderCut (@DCMarvelFr) April 6, 2021

Il se souvient du moment où il s’est mis spontanément à danser pendant le tournage : « J’ai senti le rythme et je me suis dit, Zemo est resté assis dans une cellule de prison allemande sordide depuis des années. Donc, il a besoin de se défouler et de montrer ses mouvements. Allons-y ! J’ai tellement aimé la réaction d’Anthony et de Sebastian qui me regardaient. Pourtant, j’étais sûr à 100% qu’ils couperaient ce moment. J’ai été vraiment surpris et heureux qu’ils l’aient conservé. C’était une longue danse. Il y a plus, mais ils ont coupé ce petit moment. ».

Les fans veulent en voir plus et créent le #ReleasetheZemoCut

Ces confidences ont suffi pour donner encore plus envie aux fans de voir le reste de la scène. Dancing Zemo a donc donné naissance à un nouveau mouvement : #ReleasetheZemoCut, qui reprend l’idée du #ReleaseSnyderCut de Justice League. Le hashtag fait sensation sur Twitter ou les fans réclament la version complète de la danse. Il est peu probable que l’on voit un jour la scène complète, mais Dancing Zemo n’a certainement pas finir de faire parler.

Le grand vilain n’est en outre pas près de retourner dans l’oubli. Se plaçant comme nouveau leader du groupe, Zemo ne repartira probablement pas en prison après sa mission. Le personnage a fait un retour remarqué, en partie grâce à son brillant interprète Daniel Brühl. L’acteur livre à nouveau une performance incroyable, qui donne un vrai coup de boost à la série. On espère donc le retrouver dans les épisodes suivants de Falcon et le Soldat de l’Hiver, diffusés chaque vendredi sur Disney+.

Falcon et le Soldat de l’Hiver : voici le nouveau costume de Captain America

Source : LRM