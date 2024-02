Harry Potter la série : une candidate très prometteuse entre dans la danse

La série Harry Potter avance doucement mais sûrement. Une cinquième scénariste vient de s’ajouter à la liste des candidats. Et pas des moindres puisqu’il s’agit de Francesca Gardiner, connue pour son travail sur Succession et A la croisée des mondes.

La série Harry Potter est très attendue. La tâche s’annonce ardue pour HBO tant les adaptations cinématographiques sont encore ancrées dans toutes les mémoires. Le chantier démarre à peine, la Warner s’attelant actuellement à trouver le scénariste qui portera le projet. Il y a quelques jours, nous apprenions que quatre scénaristes étaient en pole. Comme le révèle Deadline, une cinquième candidate serait aussi en bonne position pour décrocher le contrat.

Il s’agit de Francesca Gardiner. Productrice consultante pour les saisons 3 et 4 de la série Succession, la scénariste a également participé à d’autres grosses séries à l’instar de The Rook, The Man In The High Castle, Killing Eve et The Devil’s Hour. Elle a également mobilisé sa plume pour la série His Dark Materials : À la croisée des mondes, adaptation de la célèbre trilogie de romans éponymes de Philip Pullman.

Harry Potter la série : la Warner n’a pas encore trouvé son scénariste en chef

Une expérience dans la fantasy qui pourrait bien jouer en sa faveur. Pour rappel, elle est en compétition avec d’autres noms ronflants : Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters), Michael Lesslie (Hunger Games: la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur), Tom Moran (The Devil’s Hour) sans oublier Martha Hillier (The Last Kingdom). Chacun a dû présenter sa vision de la franchise auprès de la Warner et de l’oreille attentive de J.K. Rowling, productrice exécutive de la future série.

Le média américain explique que trois candidats dont Francesca Gardiner sont encore en lice. Il est possible que plusieurs scénaristes se partagent la direction créative. Quoi qu’il en soit, tout devrait se décanter prochainement afin que la Warner puisse enclencher la seconde et lancer les grandes manœuvres pour le casting. Sans surprise, Max et Warner Bros. Television ont pour le moment refusé de réagir à ces bruits de couloir.

La série Harry Potter permettra de mettre en scène des parties des livres qui avaient été mis de côté par les films. Elle aura aussi la lourde tâche de faire oublier les interprètes emblématiques de nos magiciens préférés au profit de nouveaux acteurs. La Warner tentera de séduire une nouvelle génération de Potterheads tout en obtenant la bénédiction des fans confirmés. Pas une mince affaire…