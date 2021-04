Falcon et le Soldat de l’Hiver : les raisons d’espérer une saison 2

La série Falcon et le Soldat de l’Hiver a captivé les fans du Marvel Cinematic Universe au cours des six dernières semaines, chaque épisode nous rapprochant de plus en plus de la possibilité de voir Sam Wilson perpétuer l’héritage de Steve Rogers et s’imposer comme le nouveau Captain America.

En effet, des indices laissent penser que les héros de Marvel reviendront pour une deuxième saison. La série Falcon et le Soldat de l’Hiver a été classée dans une catégorie assez intrigante pour les Emmy Awards.

Falcon et le Soldat de l’Hiver – Crédit : Disney

Le producteur Marvel Nate Moore, qui travaille sur Falcon et le Soldat de l’Hiver, a annoncé que la série sera soumise à la catégorie « Meilleure série dramatique » aux Emmy 2021. On pensait que la série serait soumise dans la catégorie « Meilleure série limitée » comme ce fut le cas de WandaVision, mais ce n’est finalement pas le cas. On ne sait d’ailleurs pas si cette dernière a une chance de gagner le prix, puisque le final de WandaVision a largement divisé les fans avec le plus faible score de la série sur Rotten Tomatoes.

« La décision a été prise au moment du lancement de la série, mais nous y avons pensé pendant que nous la réalisions, non pas parce que nous nous disions « Oh mon Dieu, c’est génial », mais parce qu’elle est un peu plus dramatique que certaines de nos autres séries. Comme il s’agit en quelque sorte de notre première incursion à la télévision, même s’il s’agit de Disney+, nous avons pensé que [la placer dans cette catégorie] était approprié pour ce que la série essaie d’aborder. » a expliqué Moore à IndieWire.

Le producteur vient-il de dévoiler qu’une saison 2 est en préparation ?

Comme la série n’est pas classée en tant que « série limitée », on peut imaginer que la production a déjà pensé à une saison 2, et qu’elle attend que la première saison soit entièrement diffusée avant d’annoncer une suite.

Avec Sam Wilson (Anthony Mackie) qui deviendra probablement Captain America dans l’épisode final, il est difficile de croire que Marvel arrêterait l’histoire comme cela. En attendant une éventuelle deuxième saison, le dernier épisode de la première saison est dès à présent disponible sur Disney+. Tout ce qu’on peut vous dire, c’est que plus de la moitié de l’histoire ne sera révélée qu’à la fin.

Source : 45secondes