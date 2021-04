Falcon et le Soldat de l’Hiver : les deux derniers épisodes révèleront plus de la moitié de l’histoire

Il ne reste plus que deux épisodes de Falcon et le Soldat de l’Hiver à découvrir. Selon le compositeur Henry Jackman, vous n’avez encore rien vu. Il a révélé que plus de la moitié de l’histoire de la série Marvel est contenue dans ces deux épisodes.

Vous pensiez avoir déjà tout vu de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver ? Eh bien, ce n’est pas le cas. Les deux derniers épisodes, le cinquième et le sixième réservent des surprises. Le compositeur de la série Henry Jackman a fait une révélation pour le moins surprenante. Selon lui, vous avez vu plus de la moitié de la série, mais il vous reste encore plus de la moitié de l’histoire à découvrir.

Anthony Mackie (Falcon) et James Barnes (Bucky) – Crédit : Marvel Entertainment

D’ailleurs, la bande-annonce de l’épisode 5 qui sera diffusé demain, vendredi 16 avril, sur Disney+ a dévoilé un nouveau bouclier ultra performant pour Captain America. Plusieurs théories sur les évènements des épisodes 5 et 6 circulent déjà sur la toile. De nombreux fans s’attendent à voir John Walker basculer du côté obscur, mais cela n’est pas encore certain. En tout cas, les deux derniers épisodes de Falcon et le Soldat d’Hiver semblent très prometteurs avec toutes les informations que nous avons obtenues jusqu’à présent.

Falcon et le Soldat de l’Hiver nous réserve encore des surprises

Le compositeur de la série Marvel Henry Jackman s’est entretenu avec Flickering Myth. En plus des questions sur la bande-son de la série et le travail qu’a apporté Henry Jackman, Martin Carr de Flickering Myth lui a demandé s’il fallait s’attendre à une fin similaire à celle de WandaVision. En effet, le final de WandaVision a largement divisé les fans avec le plus faible score de la série sur Rotten Tomatoes.

Henry Jackman a alors fait une révélation surprenante. Il a déclaré que : « c’est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Je dirais que… les gens ont vu la moitié de la série, mais ils n’ont pas vu la moitié de ce qu’il s’y passe ». Il a ensuite ajouté que : « il reste plus de la moitié… en termes de contenu et des implications de ce qui va se passer ». Henry Jackman est donc resté très mystérieux quant à l’histoire des deux derniers épisodes de Falcon et le Soldat de l’Hiver.

Quoi qu’il en soit, les fans sont déjà impatients de découvrir l’épisode 5 demain et l’épisode 6 le 23 avril prochain sur Disney+. Nous saurons donc rapidement si Falcon et le Soldat d’Hiver répond aux attentes des fans la semaine prochaine.

Source : CBR