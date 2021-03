WandaVision : Le final de la série a divisé les fans

WandaVision a divisé ses fans avec son final – Crédit : Marvel Studios

WandaVision vient de terminer sa diffusion sur Disney+, alors que d’autres séries Marvel sont prévues dans son sillage. Si la série divisait lors de la diffusion du pilote, les autres épisodes ont largement convaincu les spectateurs. Car WandaVision propose une nouvelle approche pour le MCU, beaucoup plus audacieuse avec une grosse part de méta. Pendant toute sa saison, la série s’est amusé à parodier de nombreux sitcoms, de Malcolm en passant par Modern Family. Mais avec le final, les spectateurs sont désormais divisés. Comme le rapporte Wegothiscovered, cet épisode est celui qui a le moins bon score sur Rotten Tomatoes.

Un score de 82% pour une moyenne de 91%

Le moins bon score de la série pour son final – Crédit : Marvel Studios

Certes, le final de WandaVision s’en sort bien avec 82% comme score sur Rotten Tomatoes, mais cela reste en deçà des autres épisodes et de la série qui cumule 91%. Il semblerait donc que la conclusion de cette série Marvel, pensée pour être un one shot, ait divisé les fans. Des fans qui y allaient de leurs théories, certaines finalement vraies, d’autres totalement à côté de la plaque.

En réalité, ce score étonne peu. La série Disney+ a mis la barre très haute pour beaucoup de fans et il est toujours difficile de terminer avec brio un récit. Certains restent sur leur faim : on y peut rien !

Un dixième épisode était dans les cartons

WandaVision aurait dû compter plus d’épisodes que les 9 diffusés sur Disney+. C’est ce que Matt Shackman, réalisateur de la série qui ne comptera pas de seconde saison, a expliqué lors d’une interview avec Kevin Smith, cinéaste connu pour Clerks, rapporte ComicBook.

Alors oui, les choses ont changé. L’histoire, en particulier, et beaucoup de choses du monde réel mais aussi le final. Il y avait beaucoup d’expérimentation et l’objectif de créer des choses différentes. Nous avions également prévu 10 épisodes prévus et nous avons fini par en changer, pour un meilleur rythme. Mais oui, les choses ont changé et une fois que nous avions terminé (le tournage), la pandémie a frappé alors d’autres modifications ont eu lieu puis des idées surgissent et les choses bougeaient en conséquence.

– Matt Shackman

WandaVision a donc dû faire face à la pandémie de COVID-19. Une crise sanitaire qui bouleverse énormément l’industrie. Certaines productions, comme The Walking Dead, ont décidé de s’en inspirer. Même chose du côté de Faucon et le Soldat de l’Hiver, prochaine série Marvel pour Disney+.

Source : Wegotthiscovered