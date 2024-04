Fallout : la série officiellement renouvelée pour une saison 2 sur Amazon Prime Video, c’est un carton

Les aficionados de la célèbre franchise de Bethesda peuvent se réjouir : la série télévisée en live-action Fallout aura bel et bien une deuxième saison. L’annonce officielle a été faite par Amazon Prime Video tard jeudi soir.

La série Fallout est renouvelée pour une saison 2 sur Amazon Prime Video

Le renouvellement de la série n’était pas vraiment une surprise. D’une part, la première saison, lancée récemment, a reçu des critiques très positives de la part des experts et des téléspectateurs. D’autre part, selon Deadline, la série se classe désormais parmi les trois plus regardées de l’histoire d’Amazon Prime Video, et a enregistré la plus forte audience mondiale du service de streaming depuis le lancement de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir en septembre 2022.

Mais l’indice le plus révélateur était sans doute l’obtention par Amazon Prime Video d’un crédit d’impôt de 25 millions de dollars du gouvernement californien. Ce crédit permettrait à la série de filmer sa deuxième saison à Los Angeles et ses environs, si son renouvellement était confirmé.

Les propriétaires de la franchise vidéoludique, Bethesda Softworks et Microsoft, devraient également être ravis de cette nouvelle. Pour promouvoir la série télévisée, ils avaient temporairement baissé les prix des précédents jeux Fallout. Résultat : les ventes des jeux ont explosé, et le nombre de joueurs simultanés sur Steam a connu une forte augmentation.

Pour le moment, la date de début du tournage de la saison 2 reste un mystère. Toutefois, les fans qui ont dévoré la première saison ont peut-être une petite idée du décor de la saison 2, au moins en partie (clin d’œil à la fin de la saison 1).

En attendant d’autres informations, on peut s’attendre à ce que la saison 2 de Fallout continue d’explorer le monde post-apocalyptique captivant de la franchise, en introduisant peut-être des éléments emblématiques comme les redoutables écorcheurs (deathclaws), mis de côté pour la première saison.