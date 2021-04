Fast & Furious : bientôt un crossover avec Jurassic World ?

Fast & Furious ne semble pas avoir de limites, et selon le réalisateur Justin Lin, on pourrait même s’attendre à un crossover avec Jurassic World.

Jurassic World – Crédit : Universal Pictures

Lors d’une récente conférence de presse de Fast & Furious 9, le réalisateur et coscénariste Justin Lin a été interrogé sur un éventuel crossover de Fast & Furious avec la série Jurassic World, qui appartiennent toutes deux à Universal Pictures.

Dans les derniers films, Dom et sa bande ont affronté des tanks, des avions, des drones et des sous-marins. Ils ont fait sauter des hypercars entre des gratte-ciel et combattu des terroristes internationaux. Connaissant la créativité sans limites de Justin Lin, une course effrénée en plein Jurassic World n’est donc pas totalement inimaginable.

Fast & Furious dans Jurassic World, pourquoi pas ?

Justin Lin ne semble pas complètement fermé à l’idée d’un crossover avec Jurassic World. « Eh bien, je n’ai jamais dit jamais à rien. », a déclaré Lin lors d’une conférence de presse virtuelle. « Et le fait qu’une partie de notre philosophie est de ne jamais être mis en boîte ou étiqueté. Et c’est tout ce que je dirai. ». Le réalisateur semble avoir déjà imaginé un tel scénario, mais il faudra encore patienter quelques années avant de savoir si un crossover de cette envergure va se concrétiser.

L’actrice Michelle Rodriguez qui incarne Leticia « Letty » Ortiz-Torreto dans la franchise Fast & Furious semble également conquise par l’idée. « C’est tellement drôle, mais je parlais de ça hier. Parce qu’une fois que vous avez atteint un certain sommet, il n’y a pas d’autre solution que de fusionner et de changer de marque. C’est ce que les grandes entreprises font entre elles quand elles deviennent trop grosses, tu vois ce que je veux dire ? Vous devez juste créer une marque et fusionner avec l’autre. Mais la seule chose qui s’y oppose, ce sont les avocats et les studios. Parce qu’en général, les marques que vous essayez de fusionner appartiennent à différents studios ou autres. Mais si c’est sous le même parapluie ? Je ne sais pas. Je dis juste que c’est une bonne idée. »

En attendant, tous les yeux sont tournés vers Jurassic World 3, prévu pour le 9 juin 2022. Ce film sera l’occasion de retrouver les acteurs du film original dans les rôles principaux. De plus, le personnage de Lewis Dodgson, qui demandait à l’époque à Dennis de récupérer des embryons de dinosaures, sera lui aussi de retour dans Jurassic World : le monde d’après.

