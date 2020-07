Jurassic World 3 : les acteurs du film original auront des rôles principaux

Jurassic World 3 : Dominon réunira pour la première fois depuis 1993 les trois acteurs principaux du film original de Spielberg. Et leur présence ne s’arrêtera pas à de simples caméos, puisqu’ils auront tous des rôles phares.

Il y a quelques mois, on apprenait que les trois acteurs principaux du film original, à savoir Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, seraient au casting de Jurassic World 3. La plupart des fans s’attendaient à de simples caméos, mais l’interprète du Dr Alan Grant vient de confirmer tout l’inverse.

Crédit : Universal Pictures

Dans une interview pour le site Yahoo Movies, Sam Neill a révélé que lui et ses co-stars Laura Dern et Jeff Goldblum apparaîtraient « tout au long du film ». L’acteur a même indiqué qu’ils allaient tous les trois cohabiter pendant trois à quatre mois pour les besoins du tournage. Un indice qui confirme qu’on les retrouvera dans de nombreuses scènes du film.

Le trio légendaire de Jurassic Park s’apprête à rejoindre les équipes de production et les autres membres du casting qui sont déjà de retour en Angleterre. Neill précise que toute l’équipe doit passer par une période de quarantaine avant de retrouver le chemin des studios. Mais le tournage devrait pouvoir reprendre dans les semaines qui viennent. Neill, Dern et Goldblum partageront l’affiche avec les acteurs principaux de cette dernière trilogie Chris Pratt et Bryce Dallas-Howard.

Les dinosaures de Jurassic World à la découverte du monde

Les détails du scénario de Jurassic World : Dominion restent secrets, mais on sait déjà qu’on retrouvera pour les dinosaures lâchés un peu partout dans la nature, y compris dans la neige, d’après une récente photo du tournage. Le film pourrait également revenir sur un élément de l’intrigue du Jurassic Park de Spielberg. On sait en effet que le personnage de Lewis Dodgson, qui demandait à l’époque à Dennis de récupérer des embryons de dinosaures, sera lui aussi de retour dans Dominion.

Avec le retour du casting original, et la présence des dinosaures dans le monde civilisé, les fans ont plus que hâte de découvrir ce nouvel opus. Il faudra cependant être encore un peu patient, puisque Jurassic World : Dominion ne sortira en salles qu’en juin 2021.

Jurassic World Fallen Kingdom : les coulisses de la scène choc en exclu

Source : SCREEN RANT