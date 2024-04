Final Fantasy 7 Rebirth : un nouveau patch disponible, il va soulager les joueurs

© Square Enix

L’excellent Final Fantasy 7 Rebirth est le deuxième épisode d’une trilogie de remakes de la version originale de FF7, œuvre culte de la PS1. Square Enix est parvenu à offrir aux fans le grand jeu qu’ils attendaient grâce à des zones ouvertes riches en contenu et un développement profond des personnages.

Après une première mise à jour de Final Fantasy 7 Rebirth qui ajoutaient deux options graphiques au mode performance, le studio japonais déploie un nouveau patch très attendu. Il corrige enfin un bug important lié à une quête annexe du chapitre 12 de l’exclu PS5.

Ce bug gênant de Final Fantasy 7 Rebirth enfin corrigé par Square Enix

Final Fantasy 7 Rebirth compte de multiples objectifs annexes à compléter dans les zones ouvertes du jeu, mais aussi des quêtes secondaires scénarisées dans chacune d’entre elles. Le Gold Saucer, parc d’attractions comptant un grand nombre de mini-jeux, ne déroge pas à la règle.

Malheureusement, depuis le lancement du patch 1.020 de Final Fantasy 7 Rebirth, les joueurs ne peuvent plus compléter la quête « fêtard ultime » du chapitre 12. Lors de la course de moto en G-Bike, le score final du jeu n’était pas pris en compte, empêchant de remplir l’objectif fixé et de compléter la mission. Square Enix confirme que le bug est désormais résolu.

Attention, vous devrez remplir à nouveau réussir la course en G-Bike après la mise à jour, même si vous avez déjà atteint le score demandé. Bien sûr, pas besoin de l’effectuer une nouvelle fois si elle est déjà terminée.

La version 1.030 de Final Fantasy 7 Rebirth corrige également quelques autres bugs, dont celui qui empêchait parfois de lancer une mission dans le simulateur de combat de Chadley. Voici tous les correctifs du patch disponible dès maintenant sur PS5.

Correction d’un bug qui survenait lors de certaines étapes dans les rapports d’enquête.

Correction d’un bug dans le simulateur de combat qui empêchait, dans de rares cas, le lancement d’une mission

Correction d’un problème où le niveau d’affinité n’augmentait pas lorsque certaines conditions étaient remplies

Correction d’un problème qui empêchait l’attribution du trophée « Dégommeur de pampas » même si les conditions étaient remplies

Correction d’un bug survenant lors du chargement de données sauvegardées dans certaines conditions, ainsi que d’un crash et d’un échec de la progression en cours de jeu

Correction d’un bug lors du chargement répété de données sauvegardées précédentes

Correction de quelques problèmes d’affichage