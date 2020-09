Final Fantasy XVI officiellement en « exclusivité console » sur PS5

Dans le monde du jeu vidéo, certaines licences sont désormais de véritables monuments. C’est le cas notamment de Final Fantasy, dont le premier opus est sorti en 1987 sur NES. Square Enix, à travers l’évènement Playstation d’hier soir, vient d’annoncer officiellement le seizième volet de cette licence intemporelle.

Final Fantasy XVI. Crédit : Square Enix

Le trailer, riche en images, est une version « PC qui émule l’expérience Playstation 5 ». L’histoire semble se dérouler sur plusieurs décennies, avec des images d’un personnage principal enfant, puis adulte. Cet opus, à première vue, est plutôt orienté heroic fantasy, contrastant donc avec son prédécesseur. De nombreux monstres géants et des combats épiques sont mis en avant dans ce trailer particulièrement nerveux.

Un statut exclusif encore incertain

Le développement de ce Final Fantasy a été confié à l’équipe de Naoki Yoshida. Celle-ci était en charge notamment de Final Fantasy XI, Final Fantasy XIV, et Dragon Quest Builders, ce qui pourrait expliquer le parti pris pour un univers heroic fantasy. Square Enix a précisé que Final Fantasy XVI serait bien un jeu solo.

Comme nous vous l’annoncions précédemment, le jeu sera donc une exclusivité Playstation. Cependant, les détails de cette exclusivité restent encore flous. Le trailer de la conférence PS5 annonçait explicitement que le jeu était également prévu sur PC, mais celui qui a été uploadé dans la foulée ne contenait plus cette mention. « Square Enix a seulement annoncé Final Fantasy XVI sur Playstation 5. Nous n’avons pas d’information à propos d’une sortie de Final Fantasy XVI sur d’autres plateformes » a annoncé un porte-parole de Square Enix à ce sujet. Plus d’informations seront probablement communiquées prochainement. Sachant que le dernier Final Fantasy en date, FF VII Remake, était une exclusivité console temporaire d’un an pour Playstation, il ne semblerait pas incroyable que ce nouvel opus en prenne également le chemin. Reste à attendre la confirmation de Square Enix à ce sujet.

