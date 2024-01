Final Fantasy 16 : date de sortie, gameplay, histoire, nouveautés, on vous dit tout  

Après une longue attente, Final Fantasy 16 est sorti le 22 juin 2023 sur PS5 (plus tard sur PC et peut-être la Xbox). Le nouveau RPG d’action s’inscrit dans la continuité des derniers jeux de la franchise avec évidemment quelques nouveautés. Prix, histoire, gameplay, nouveautés, on vous révèle toutes les informations utiles.

Final Fantasy 16 est le seizième volet principal de la célèbre franchise éponyme. Le jeu a été développé par Creative Business Unit III, réalisé par Hiroshi Takai et produit par Naoki Yoshida. Il a été annoncé le 16 septembre 2020.

Ce nouvel opus (re)passe à l’action en temps réel, avec de grandes batailles de boss cinématographiques qui semblent prêtes à offrir de nouvelles expériences, que l’on vivra tout au long de l’histoire de Clive, le héros principal. Dans ce dossier, nous faisons le point sur toutes les informations essentielles sur le blockbuster.

Final Fantasy 16 est sorti le 22 juin 2023. Cette date de sortie avait été officiellement révélée lors des Game Awards 2022. Pour les plus impatients, une démo gratuite du jeu était disponible depuis le 12 juin. Celle-ci permettait de s’aventurer dans le prologue du jeu (qui s’étale sur deux heures) et de tester le système de combat avec Clive.

Le jeu est pour l’instant une exclusivité PS5. Cependant, dimanche 3 septembre, le producteur du jeu Naoki Yoshida annonçait que Final Fantasy 16 sur PC est en préparation, sans préciser de date de sortie. Il en profitait pour annoncer deux extensions actuellement en développement, sans nous donner plus de détails.

💶 Quel est le prix de Final Fantasy 16 ?

Final Fantasy 16 est proposé en trois éditions :

Édition Standard (jeu seul) au prix conseillé de 79,99 €

(jeu seul) au prix conseillé de 79,99 € Édition Deluxe au prix conseillé de 109,99 €

au prix conseillé de 109,99 € Édition Collector au prix conseillé de 349,99 € (celle-ci est en rupture de stock sur le site de Square Enix)

L’édition Deluxe de Final Fantasy 16 comprend :

1 boîtier Steelbook exclusif Clive Rosfield

1 mappemonde de Valisthéa en tissu

L’édition Collector de Final Fantasy 16 comprend :

1 statue Premium Phénix contre Ifrit

1 ensemble de badges métalliques des Primordiaux

1 boîtier Steelbook exclusif Clive Rosfield

1 mappemonde de Valisthéa en tissu

Épée sanguine (arme à télécharger)

1 mini artbook numérique

1 mini bande-son numérique

Toutes les éditions ont reçu un petit bonus pour les précommandes :

🤔 Sur quelles plateformes est sorti Final Fantasy 16 ?

Final Fantasy 16 est une exclusivité PlayStation 5, et ce, au moins pour une période de six mois. Par la suite, le jeu devrait débouler sur PC, mais le producteur Naoki Yoshida a prévenu que cela nécessitera une énorme quantité de travail. Il faudra donc être patient. Interrogé sur l’existence d’une version PC, le producteur du jeu a même conseillé aux joueurs d’acheter une PS5.

Final Fantasy 16 sortira-t-il sur Xbox Series X et Xbox Series S ? Difficile à dire à ce stade. Ne pas sortir le jeu sur Xbox serait audacieux de la part de Square Enix, nous imaginons donc que cela se produira sur les consoles de nouvelle génération de Microsoft après la fin de l’exclusivité.

Une sortie en simultané de Final Fantasy 16 sur PC Windows et Xbox Series pourrait survenir après juin 2024, date de fin de l’exclusivité sur PS5. Certains disent qu’il sortira sur Xbox à partir du troisième trimestre de l’année 2024.

En revanche, il ne faut pas s’attendre à un portage du jeu vidéo sur la Nintendo Switch. Le jeu sera graphiquement poussé et il y a peu de chances qu’il fonctionne sur le matériel assez limité en termes de puissance brute de Nintendo.

👉 Quelle est l’histoire de Final Fantasy 16 ?

Final Fantasy XVI se situe dans le monde de Valisthéa, dont la spécificité est de contenir six cristaux, appelés Cristaux-mères, produisant de l’éther et permettant aux personnes vivant à proximité d’utiliser de la magie. Autour de chaque cristal s’est construit une nation : l’Archiduché de Rosalia, le Saint-Empire de Sangbrèque, le Royaume de Valoed, la République de Dalméquie, le Royaume de Fer et le Dominion du Cristal.

Les hommes se sont depuis les temps anciens établis en communauté autour des Cristaux-mères protecteurs, profitant des bienfaits de la magie que ceux-ci leur offraient par le biais des flux éthérés.

Cependant, l’éther commença à se tarir, ce qui sema chaos et conflits dans leurs vies jusqu’alors plus paisibles. L’hégémonie des cristaux contrôle la destinée du monde depuis trop longtemps : cette histoire est celle d’une lutte pour s’en émanciper.

Dans Final Fantasy 16, le joueur rencontre les Primordiaux, les entités les plus puissantes de Valisthéa, qui résident dans le corps de simples mortels, appelés Émissaires. Ces hommes et ces femmes sont les seuls à pouvoir contrôler le terrible pouvoir des Primordiaux en prenant leur forme. Certaines nations admirent leurs Émissaires et les traitent comme des êtres supérieurs. D’autres s’en méfient et s’en servent comme de simples instruments de guerre. Une chose est sûre, les Émissaires ne peuvent en aucun cas échapper à leur destin, aussi cruel soit-il.

La plupart des habitants de Valisthéa ne peuvent se servir de magie qu’en manipulant l’éther issu d’un Cristal-mère. Cependant, une minorité d’hommes et de femmes disposent de pouvoirs innés leur permettant d’utiliser la magie de façon autonome, les Pourvoyeurs.

👉 Où se déroule Final Fantasy 16 ?

Final Fantasy 16 se déroule à Valisthéa, un vaste monde parsemé de gigantesques formations cristallines autour desquelles se sont développées plusieurs nations florissantes. Fin mars, Square Enix a partagé une toute nouvelle vidéo montrant la variété d’endroits que les joueurs pourront visiter, la voici.

Voici les différents endroits explorables dans Final Fantasy 16 :

Archiduché de Rosalia : Rosalia est un pays constitué de plusieurs petites provinces et situé au centre-ouest de Valisthéa. En ces temps troubles où la menace du Fléau noir plane sur le monde, l’archiduché traverse une sombre période de son histoire. Rosalia puise ses ressources en éther dans le Cristal-mère de Souffledrac, qui surplombe une île volcanique proche de la côte. Le pays est gouverné par l’Émissaire de Phénix, le Primordial du feu.

Saint-Empire de Sangbrèque : Le Saint-Empire, dont la capitale Oriflamme est construite autour du Cristal-mère de Chefdrac, se positionne comme la nation la plus religieuse du monde. Jouissant d’un niveau de vie confortable grâce aux bienfaits de l’éther de son Cristal-mère, Sangbrèque prône le culte d’un dieu unique et son souverain se voit octroyer le titre de Sainteté. À la tête de l’armée du pieux pays se trouve un certain Émissaire.

Royaume de Valœd : Valœd domine le continent oriental du Gris-levant. Aux prises depuis les temps anciens avec des tribus dites barbares, notamment les Orcs, le pays a trouvé une certaine stabilité grâce à son roi actuel qui serait parvenu à pacifier la région et mettre fin à des luttes séculaires. Détenteurs du Cristal-mère d’Échinedrac, les Valœdois exercent une forte influence auprès des autres nations grâce à une impressionnante puissance militaire. Leur fameux souverain serait justement un certain Émissaire.

République de Dalméquie : La République de Dalméquie est dirigée par un conseil constitué de représentants de ses cinq provinces. Son Cristal-mère, Crocdrac, se fond dans ses immenses sommets montagneux, constituant ainsi un rempart naturel pour le pays. L’accès à cette immense source d’éther lui a assuré la mainmise sur la quasi-totalité de la partie sud de Valisthéa. L’Émissaire de Titan siège au conseil de Dalméquie à titre de consultant, ce qui lui confère un rôle particulier.

Royaume de Fer : Siège de la foi cristodoxe, qui consacre son culte au cristal lui-même, le Royaume de Fer est un archipel situé dans la partie occidentale de Valisthéa, au large du continent du Vert-ponant. Ayant le contrôle du Cristal-mère de Souffledrac, il se dispute ses ressources en éther avec son voisin rosalien. Ses citoyens, que l’on surnomme les Sang-de-rouille, possèdent leur propre langue et n’ont que très peu de relations avec le continent. Ils voient les Émissaires comme des créatures honnies, et exécutent ceux qui viendraient à naître sur leur territoire.

Dominion du Cristal : Ce territoire autonome se trouve au centre de Valisthéa, et abrite en son sein le plus grand des Cristaux-mères connus, Caudrac. De par sa position hautement stratégique, ce petit pays a été au cœur de nombreux conflits armés au cours de son histoire. Ces différends se sont finalement soldés par un accord de non-agression reposant sur le principe que la manne de l’éther de Caudrac serait répartie équitablement entre chaque pays. Officiellement, il a aujourd’hui un statut de dominion et n’est donc pas une nation souveraine à proprement parler ; des représentants de chacun des autres pays siègent à son conseil. Il a également pour particularité d’être le seul pays à ne pas héberger d’Émissaire.

👉 Quels sont les personnages de Final Fantasy 16 ?

Plusieurs personnages apparaissent au « casting » de Final Fantasy 16, à la fois jeunes et adultes. Voici leur description officielle.

Clive Rosfield : le héros principal du jeu vidéo, le fils aîné de l’archiduc de Rosalia. Tous s’attendaient à ce qu’il se révèle être l’Émissaire de Phénix, mais le destin voulut que ce soit son frère cadet, Joshua, qui hérite de cette responsabilité. Clive décide alors de se consacrer au maniement de l’épée. Âgé d’à peine quinze ans, il remporte le tournoi d’escrime de la cour, ce qui lui confère le titre de Gardien de Rosalia, chargé de protéger Joshua. D’autre part, il a reçu la bénédiction de Phénix, ce qui lui permet d’utiliser une partie des pouvoirs de feu de ce Primordial. Hélas, une tragédie va frapper Clive, lui faisant jurer de prendre sa revanche sur Ifrit, un Primordial ténébreux qui semble être à la source de tous ses malheurs.

Joshua Rosfield : second fils de l’archiduc de Rosalia et Émissaire de Phénix, Joshua a cinq ans de moins que Clive. Il ne fait pas grand cas de sa noblesse et traite tous les sujets de l’archiduché avec respect et bienveillance. Timide et studieux, c’est un gentil petit garçon qui aime les livres autant qu’il déteste les carottes. Il admire Clive et trouve que son grand frère, bien plus intrépide, aurait fait un meilleur Émissaire de Phénix. Mais à seulement dix ans, Joshua sera lui aussi victime d’un destin tragique.

Jill Warrick : une jeune fille originaire des terres du Nord confiée à la cour de Rosalia en gage de paix entre les deux pays. L’archiduc l’a toujours traitée comme sa propre fille, aussi a-t-elle grandi aux côtés de Clive et Joshua. Âgée de douze ans au début de l’histoire, elle est l’amie et la confidente des deux frères, qui apprécient sa bonté et son affabilité.

Benedikta Harman : L’adresse à l’épée de Benedikta et sa capacité à mener à bien les missions les plus ardues lui ont permis de se hisser au poste de commandante du corps d’espionnage de l’armée valœdoise. Elle est également l’Émissaire de Garuda, maîtresse du vent et des tempêtes. Les nombreuses épreuves que Benedikta a traversées depuis son enfance ont forgé son caractère froid et impitoyable. En suivant la piste d’un mystérieux Émissaire de feu, elle croisera le chemin de Clive, lui-même à la recherche d’Ifrit, un Primordial ténébreux. Cette rencontre la forcera à se confronter à son passé.

Hugo Kupka : au sein de la République de Dalméquie, Hugo Kupka est un conseiller économique au statut bien particulier. Jadis simple soldat, l’imposant homme obtint pouvoir et fortune en s’éveillant en tant que Primordial de Titan. Kupka est impliqué dans beaucoup de décisions et son influence s’étend non seulement aux questions militaires, mais également à l’avenir politique du pays. Alors qu’il semblait avoir tout ce qu’un homme peut désirer, son destin va chavirer après sa rencontre avec Benedikta.

Dion Lesage : prince héritier de la pieuse nation de Sangbrèque, Dion Lesage est renommé comme étant l’un des plus valeureux chevaliers dragon que son histoire ait connu. Apprécié de ses subordonnés comme des gens du peuple, celui qui incarne Bahamut s’est illustré comme tel sur de nombreux champs de bataille. Sa silhouette survolant le front de guerre a marqué l’imaginaire commun au point d’être immortalisée dans les chants des trouvères et les récits des conteurs. Mais l’ombre sinistre qui plane sur l’Empire pourrait bien ternir la réputation du majestueux dragon et de ses ailes resplendissantes.

Barnabas Tharmr : le souverain du Royaume de Valœd, lequel contrôle l’ensemble du continent du Gris-Levant. Le fait qu’il ne soit pas natif de cette région ne l’a nullement empêché de se hisser à cette position suprême. C’est cet homme qui est parvenu à lui seul à unifier le Gris-Levant, jusque-là divisé par des conflits internes et miné par la présence endémique d’hommes-bêtes. Le roi, qui est également l’Émissaire d’Odin, mène lui-même son ambitieuse nation sur le champ de bataille, armé de son épée légendaire. Son regard noir qui s’étend sur une Valisthéa vacillante brille toutefois d’une lueur sinistre…

Talgor : tout comme Jill, Talgor est originaire des Terres du Nord. C’est Elwin, le père de Clive et de Joshua, qui a ramené l’animal d’une expédition dans la région, alors qu’il semblait avoir perdu sa meute. Les Rosfield en ont ensuite pris grand soin. Après avoir échappé à une tragédie qui aurait pu lui coûter la vie mais qui l’a tout de même éloigné de ses chers maîtres, sa route a recroisé celle de Clive, qu’il a évidemment rejoint. Talgor accompagne ainsi vaillamment notre héros dans son dangereux périple.

Cidolfus Télamon : Cidolfus, alias « Cid », est à la tête d’une organisation dont le but est de protéger les Pourvoyeurs persécutés et de venir en aide aux Émissaires, qui ne sont que les pions de certains dirigeants. Il rêve de bâtir un lieu où tous les hommes pourront vivre et mourir dignement. Entre autres activités, il enquête également au sujet du Fléau noir, ce mal qui ronge inéluctablement Valisthéa. Cid, qui est l’Émissaire de Ramuh, a autrefois joué un rôle dans les affaires du royaume de Valœd, et semble bien connaître Benedikta Harman.

👉 Quelles nouveautés de gameplay dans Final Fantasy 16 ?

Le joueur contrôle Clive, accompagné de divers compagnons contrôlés par l’IA qui participent aux combats. La gestion d’un groupe entier n’est en revanche pas à l’ordre du jour, n’en déplaise aux fans de la franchise.

Pas de grands changements dans l’absolu, si ce n’est que les invocations traditionnelles de la série Final Fantasy ont été transformées en véritables phases de combat façon Pokémon ou Naruto Ninja Storm, avec des combats gigantesques de Primordiaux contre Primordiaux. Ces combats ont l’air particulièrement épiques, bardés de séquences en QTE particulièrement cinématographiques.

Le jeu comporte une histoire principale linéaire, mais diverses quêtes secondaires viennent accompagner l’ensemble, centrées sur l’histoire et les personnages. Attention, Final Fantasy 16 n’est pas un monde ouvert. Le jeu est divisé en plusieurs zones très larges, potentiellement remplies de trésors cachés et de quêtes, façon God of War.

Le jeu propose un mode Histoire fourni avec quelques petites aides visant à faciliter la prise en main du gameplay. Baptisés accessoires Timely, ceux-ci vont ralentir le temps, utiliser les compétences de Talgor (le chien) automatiquement, etc.

Pour les habitués, le jeu propose d’autres modes de difficulté, dont l’une nommée Final Fantasy, qui se débloque une fois le jeu terminé une première fois.

👉 Quelle est la durée de vie de Final Fantasy 16 ?

Combien de temps faut-il pour finir Final Fantasy 16 ? Il faut 35 à 40 heures pour terminer la quête principale selon le réalisateur Hiroshi Takai. Les complétionnistes pourront aller jusqu’à 80 heures s’ils décident de sortir des sentiers battus et de l’achever entièrement.

On reste donc dans les standards de la franchise. Pour mémoire, le dernier jeu de la franchise, Final Fantasy XV, nécessitait environ 30 heures pour terminer l’histoire de base (jusqu’à 90 heures pour tout boucler). L’histoire principale de Final Fantasy 7 Remake durait également près de 30 heures.