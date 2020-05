Finalement le Tesla Cybertruck ne sera pas plus petit, Elon Musk l’affirme

Crédits : CNBC

Peu après la présentation officielle du pick-up électrique de Tesla et de ses lignes absolument uniques, les internautes ont commencé à s’interroger sur les dimensions de ce monstre d’acier inoxydable. Mieux, un YouTubeur avait même utilisé la réalité augmentée pour montrer à quel point il était difficile de le faire entrer dans un garage américain standard.

Pas de réduction des dimensions mais un « probable » futur modèle plus petit

Pour calmer les inquiétudes, Elon Musk avait pris la parole sur Twitter pour annoncer qu’il envisageait une légère réduction des dimensions de son pick-up. La longueur et la largeur devaient être légèrement réduites sans que cela ne modifie l’espace intérieur ni les capacités du véhicule. La hauteur quant à elle n’a jamais été un problème puisqu’il est possible d’utiliser la suspension pneumatique pour rabaisser le véhicule.

Mais après avoir récemment parlé d’une diminution de 3 % des dimensions globales et avoir mentionné 5 % dans l’émission qu’il a tourné avec Jay Leno, Elon Musk est revenu sur ces chiffres dans un tweet. Il a posté : “Revu le design avec Franz la nuit dernière. Même 3 % plus petit est trop petit. Il sera quasiment de la même taille [que le prototype]”. Franz von Holzhausen est le designer en chef de Tesla. Visiblement, pour des raisons qui n’ont pas encore été données, il serait impossible de réduire la taille du Cybertruck.

Avec ses 5,88 m de long, 2,03 m de large et 1,9 m de haut, il offre le même gabarit que les plus grands Ford F-150, maître étalon des pick-up aux États-Unis et qui a servi de base de comparaison pour imaginer le Cybertruck. Depuis Elon Musk a précisé qu’un modèle plus compact du pick-up serait “probablement” conçu “dans l’avenir”.

Source : Electrek