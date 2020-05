Tesla : Jay Leno nous raconte sa balade avec Elon Musk au volant du Cybertruck

Crédit : Tesla

La sixième saison de l’émission de téléréalité « Jay Leno’s Garage » arrive demain, le 20 mai, sur la chaîne de télévision américaine CNBC. Le présentateur est aussi un célèbre humoriste qui possède une magnifique collection automobile. Pour cette nouvelle saison, Jay Leno va accueillir plusieurs célébrités : l’acteur Matt LeBlanc, l’humoriste et acteur Tim Allen et l’animateur télé et radio Adam Carolla. L’épisode le plus attendu de l’émission reste tout de même celui avec Elon Musk qui conduit le Cybertruck de Tesla et qui emmène le présentateur dans le tunnel de The Boring Company situé sur le terrain de SpaceX.

L’épisode avec Elon Musk est très attendu

Nous ne savons pas encore quel sera le numéro de l’épisode avec le PDG de Tesla. Beaucoup de fans s’attendent à ce que soit le premier afin de démarrer en beauté la nouvelle saison. À moins que la production ne garde le meilleur que pour la fin. Dans tous les cas, Jay Leno a du mal à garder le mystère sur le contenu de l’épisode dédié à Tesla. Il a cédé lors d’une interview avec The Post dont les détails ont été repris par News Brig.

Le tunnel de SpaceX aboutit dans un endroit plutôt particulier…

Jay Leno, grand fan qu’il est de Tesla, a adoré cette rencontre. Selon lui, Elon Musk était « formidable ». Le milliardaire était apparemment au volant du Cybertruck et a demandé à l’humoriste s’il voulait voir un tunnel. Bien évidemment, il faisait référence au tunnel de The Boring Company qui a été construit sur le sol de SpaceX. Ils se sont donc engagés dans le tunnel puis dans un ascenseur pour voitures. Si cela peut vous paraître inédit, la suite l’est encore plus. Jay Leno a été stupéfait lorsqu’ils sont sortis du tunnel dans le jardin d’un particulier à El Segundo, une ville du comté de Los Angeles.

En effet, si l’on en croit Elon Musk, le résident de El Segundo aurait prêté son terrain à The Boring Company pour la sortie de son tunnel. Jay Leno a ajouté : « en sortant du tunnel, je vois un barbecue au gaz dans un coin et un vélo cassé dans un autre. C’était la chose la plus drôle ». Outre la balade avec le fondateur de SpaceX qui promet d’être très humoristique, l’épisode proposera également l’aperçu le plus complet du Tesla Cybertruck que l’on aura eu jusqu’à présent.

