Fini la galère sur le Google Play Store : cette nouveauté va vous faire gagner un temps fou

Après avoir introduit le téléchargement simultané de deux applications, le Google Play Store continue de s’améliorer pour nous faire gagner du temps. Il est désormais possible de télécharger jusqu’à trois applications ou mises à jour en même temps.

© Envato

Quand il ne s’affaire pas à purger son catalogue d’applications, le Play Store s’efforce de se mettre à jour pour améliorer l’expérience utilisateur. En avril dernier, le magasin de Google avait notamment introduit le téléchargement simultané de deux applications. Plus besoin d’attendre que chaque téléchargement se fasse un par un, la procédure est désormais accélérée. Face à l’accueil enthousiaste de la communauté, Google a décidé d’aller encore plus loin.

Cette nouveauté concernait jusqu’alors uniquement les téléchargements de nouvelles applications. Les mises à jour continuaient malheureusement de s’installer au compte-gouttes. Bonne nouvelle, cette restriction est désormais levée. Comme le rapporte 9to5Google, vous pouvez à présent télécharger simultanément jusqu’à trois mises à jour d’application. Au-delà de trois, les autres mises à jour afficheront le statut “En attente” que nous avons l’habitude de voir dans le Play Store.

Le Google Play Store accélère enfin les mises à jour d’application

On ignore si le changement a été appliqué côté serveur ou via une mise à jour du Play Store lui-même. En faisant un saut sur le magasin d’application, j’ai pu constater de mon côté que les mises à jour en simultané étaient bel et bien fonctionnelles :

© Tom’s Guide

Logiquement, cette nouveauté est vivement appréciée. Outre les mises à jour d’application accélérées, Google a d’ailleurs déployé un autre changement intéressant. Il est désormais possible de télécharger simultanément jusqu’à trois applications (au lieu de deux). Un gain de temps appréciable pour les utilisateurs les plus pressés.

Toujours au rayon des nouveautés, AssembleDebug a découvert récemment que Google prévoyait de centraliser sur sa plateforme toutes les mises à jour, y compris les mises à jour d’applications installées en dehors du Play Store. Un moyen pour le géant de rapatrier les usagers dans son écosystème.