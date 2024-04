Android : le Google Play Store se met à jour, le téléchargement d’applications est enfin plus rapide

Le Google Play Store se dote enfin d’une fonctionnalité tant attendue : le téléchargement simultané de deux applications. Fini l’époque où il fallait patienter interminablement pour installer ses apps favorites. Désormais, la configuration d’un nouveau smartphone devient un jeu d’enfant.

Le téléchargement simultané débarque enfin sur le Play Store

Cette mise à jour est particulièrement appréciable pour les plus impatients. Plus besoin de s’asseoir les bras croisés pendant que le Play Store installe une application après l’autre. Vous pouvez désormais lancer deux téléchargements en parallèle et profiter plus rapidement de vos apps préférées, surtout si vous avez une connexion assez lente.

Attention quand même, cette fonctionnalité n’est pas encore parfaite. Pour le moment, vous ne pouvez télécharger que deux applications simultanément. La troisième application ajoutée à la file d’attente devra patienter son tour. De plus, la mise à jour simultanée de plusieurs applications n’est pas encore disponible. Peut-être dans une future mise à jour ?

Malgré ces limitations, le téléchargement simultané est un vrai progrès pour le Play Store. Du côté de la concurrence, sur iOS, la plateforme d’Apple, il faut toujours s’armer de patience et attendre que chaque application se télécharge et s’installe une par une…

Globalement, Google continue globalement d’œuvrer à l’amélioration du Play Store. De nouvelles fonctionnalités sont en cours de développement. Par exemple, le Google Play Store s’est agrémenté d’une option très pratique qui vous permet de libérer de l’espace sur votre smartphone Android. En l’activant, vos applications rarement utilisées seront archivées automatiquement quand votre stockage sera proche de la saturation.