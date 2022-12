Fortnite : Epic Games écope d’une amende record pour non-respect de la vie privée des enfants

La Federal Trade Commission (FTC) vient d’infliger une amende record (plus d’un demi-milliard de dollars) envers Epic Games, qui développe Fortnite et Fall Guys. La firme était accusée de ne pas respecter la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants, la COPPA.

Epic Games ne respectait pas les lois numériques de protection des enfants (image libre)

La Federal Trade Commission (FTC) a annoncé lundi matin qu’elle avait infligé une amende de 520 millions de dollars à Epic Games pour des accusations relatives à la vie privée des enfants.

Epic Games, qui développe des jeux tels que Fortnite ou Fall Guys, a violé la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants (COPPA) en déployant des « astuces de conception conçues pour duper des millions de joueurs afin qu’ils fassent des achats non intentionnels », a déclaré la FTC dans un communiqué de presse.

Près d’un demi-milliard de dollars d’amende pour Epic Games

Le paiement des 520 millions de dollars est divisé en deux règlements. L’amende COPPA s’élève à 275 millions de dollars, ce qui est la plus grande sanction jamais infligée pour violation d’une règle de la FTC. L’autre partie de l’amende infligée, qui s’élève à 245 millions de dollars, concerne les « dark patterns », ces fameuses conceptions d’achat non intentionnelles, jugées douteuses.

La FTC affirme que des enfants ont été exposés au harcèlement et aux abus à cause de certaines fonctionnalités de chat. La FTC évoque des brimades, des menaces, du harcèlement et des « problèmes psychologiquement traumatisants menant au suicide » pendant qu’ils jouaient au jeu.

Epic Games s’est engagé à payer. « Les lois écrites il y a des décennies ne précisent pas comment les écosystèmes de jeu devraient fonctionner. Les lois n’ont pas changé, mais leur application a évolué et les pratiques de longue date de l’industrie ne suffisent plus », a écrit Epic dans un communiqué. « Nous avons accepté cet accord parce que nous voulons qu’Epic soit à la pointe de la protection des consommateurs et offre la meilleure expérience à nos joueurs ».

L’entreprise qui développe Fortnite a déclaré avoir mis à jour ses méthodes de paiement pour offrir une option oui ou non pour enregistrer les informations de paiement, ainsi que des annulations d’achat instantanées et des remboursements plus accessibles. De la même manière, si un joueur s’inscrit avec une date de naissance qui le place en dessous de l’âge de consentement numérique de son pays (13 ans aux États-Unis), les fonctionnalités telles que le chat et les achats seront désormais désactivés.

Source : FTC