Free Mobile a la plus mauvaise qualité 5G d’après un baromètre

Après l’attribution des fréquences, les opérateurs français ont pu commencer à proposer leurs premiers forfaits 5G fin 2020. Alors que le territoire se couvre d’antennes, les constructeurs proposent désormais une flopée de téléphones compatibles à l’instar du Realme GT 5G ou du Samsung Galaxy A53 5G que nous avons pu tester.

Depuis ses premiers balbutiements, la 5G passe régulièrement au révélateur du baromètre de 5Gmark. Celui-ci dresse un classement des opérateurs proposant la meilleure offre 5G. Et c’est Orange qui s’installe à la première place. L’opérateur surclasse largement ses poursuivants qui se tirent la bourrent. Voici le classement en détail :

Orange : 69 910 points

SFR : 47 807 points

Bouygues Telecom: 45 573

Free Mobile : 38 433 points

5G : Orange surclasse la concurrence

Ce benchmark complet se base sur 235 668 cycles de tests. Certains proviennent de la production participative, les utilisateurs de l’application 5Gmark fournissant leurs données. En outre, Qosi, expert de la mesure de la qualité des réseaux télécoms, a envoyé ses testeurs dans tout l’Hexagone pour évaluer les disparités entre les différents opérateurs en termes de 5G.

Ils ont notamment éprouvé la qualité du transfert de données (download et upload), de la navigation web sur des sites populaires et sur le streaming de vidéos YouTube. Résultat des courses, Orange est premier pendant toute l’année 2022. SFR et Bouygues obtiennent la seconde place alternativement tandis que Free clôture la marche.

5Gmark s’est également intéressé au ressenti des clients en fonction de l’endroit où il vivent. Orange reste leader dans tous les cas mais l’écart se resserre derrière lui. SFR et Bouygues le talonnent dans les grosses agglomérations. Dans les villes moins peuplées et à la campagne, Free Mobile égale ses deux rivaux et parvient même parfois à les supplanter.