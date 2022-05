Frustration, burn-out, voici pourquoi le designer mythique d’Apple est parti

Jony Ive est le designer majeur de la firme à la pomme, ayant notamment conçu l’iPhone, le Mac ou encore l’iPad. On en sait désormais plus sur les raisons de son départ.

Jony Ive et Tim Cook – Crédit : Apple

C’est en 2019 que Jony Ive a quitté le navire Apple après quasiment 30 années de bons et loyaux services. Il a notamment dessiné les courbes de nombreux produits phares du constructeur, de l’iPod à l’iPhone en passant par le Mac l’iPad et l’Apple Watch. Sa collaboration avec Cupertino n’a toutefois pas pris fin puisqu’il compte Apple parmi les clients de son cabinet de design LoveFrom. Fraîchement publiée, une enquête du New York Times revient sur les dernières années du designer au sein de la firme à la pomme.

Après le décès de Steve Jobs en 2011, c’est Tim Cook qui reprend le flambeau à la tête de l’entreprise. Sauf que celui-ci manifeste beaucoup moins d’intérêt pour le design que son prédécesseur, misant surtout sur l’aspect fonctionnel des produits.

Une crispation qui s’exacerbe notamment lors de la promotion de l’Apple Watch, Ive souhaitant en faire un produit de luxe validé par les fashionistas. Pour marquer le coup, il imagine même une présentation façon défilé de mode dans une tente blanche luxueuse à 25 millions de dollars.

Apple : Jony Ive dépassé par la gestion des ressources humaines

À l’époque, « il confie à ses collègues que le débat sur l’événement et les problématiques plus générales sur le marketing de la montre figuraient parmi les premiers moments où il se sentait sans soutien au sein d’Apple », pointe le New York Times. Devenu chef de la direction du design, un poste spécialement créé pour lui, il tire rapidement la langue, ayant du mal à chapeauter une équipe sensiblement plus élargie qu’auparavant. Il laisse finalement cette charge à ses lieutenants, se contentant de travailler sur la conception de nouveaux produits.

Puis est venu son départ. Quelques jours avant, il avait notamment déclaré lors d’une soirée de projection du film Yesterday : « L’art nécessite un espace et un soutien appropriés pour grandir. Quand vous êtes vraiment grand, c’est particulièrement important ». Malgré son départ, la Pomme domine toujours le marché. Apple peut notamment se targuer d’un chiffre d’affaires de 100 milliards de dollars depuis le début de l’année.

Source : New York Times