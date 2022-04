Apple enregistre un chiffre d’affaires de 100 milliards de dollars depuis le début de l’année

L’année 2022 s’annonce sous les meilleurs augures pour Apple. La firme de Cupertino qui s’apprête à lancer des Mac avec sa nouvelle puce M2 a une fois de plus dépassé les attentes des analystes. Selon les résultats financiers de son deuxième trimestre de l’exercice 2022 qui s’est clos le 26 mars 2022, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de près de 100 milliards de dollars.

Un Mac, une Apple Watch et un iPhone – Crédit : elnaz asadi / Unsplash

La plupart de ses gammes de produits ont enregistré des bénéfices, à l’exception d’un produit qui a connu une baisse des revenus. Il s’agit de l’iPad qui ne s’est pas aussi bien vendu que l’année dernière. Tim Cook attribue cette baisse des revenus de l’iPad aux contraintes d’approvisionnements notamment causées par la pandémie. D’ailleurs, l’iPad pourrait bientôt être proposé dans un service d’abonnement avec l’iPhone, mais Apple ne l’a pas encore confirmé.

Une hausse de presque 15 % sur les revenus des ventes de Mac grâce à la puce M1

Jusqu’au 26 mars 2022, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 97,3 milliards de dollars avec un bénéfice de 25 milliards de dollars. Il est en hausse de 9 % par rapport à la même période l’année dernière. Apple classe ses produits et services dans cinq catégories différentes pour analyser les revenus. Il y a la catégorie des services qui regroupe l’App Store, Apple Music, Apple Card et iCloud. Ensuite, la catégorie « Autres produits » comprend l’Apple Watch et les AirPods. Les trois autres catégories sont celles des iPhone, des Mac et des iPad. Cette dernière est la seule qui n’a pas enregistré une hausse de revenus par rapport à l’année dernière, mais une baisse.

Voici les revenus de ces catégories pour le début de l’année 2022 :

iPhone : 50,57 milliards de dollars, en hausse de 5,5 % :

: 50,57 milliards de dollars, en hausse de 5,5 % : Services : 19,82 milliards de dollars, en hausse de 17,28 % ;

: 19,82 milliards de dollars, en hausse de 17,28 % ; Mac : 10,43 milliards de dollars, en hausse de 14,73 % ;

: 10,43 milliards de dollars, en hausse de 14,73 % ; Autres produits : 8,82 milliards de dollars, en hausse de 12,37 % ;

: 8,82 milliards de dollars, en hausse de 12,37 % ; iPad : 7,65 milliards de dollars, en baisse de 1,92 %.

Enfin, Tim Cook a déclaré que : « nous sommes ravis de voir la forte réaction des clients à nos nouveaux produits ainsi que les progrès que nous réalisons pour devenir neutres en carbone dans notre chaîne d’approvisionnement et nos produits d’ici 2030 ». Le PDG d’Apple a aussi précisé que la famille des puces M1 qui comprend la dernière M1 Ultra avec 20 cœurs CPU et 64 cœurs GPU a contribué à la hausse des revenus des Mac.

Source : Ars Technica