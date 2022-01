Tim Cook a gagné 1447 fois plus d’argent que l’employé moyen d’Apple en 2021

Tim Cook – Crédit : Twitter @tim_cook

Tim Cook a repris les rênes d’Apple le 24 août 2011, succédant au regretté Steve Jobs. Pour mémoire, ce dernier s’était éteint quelques mois plus tard, le 5 octobre. Dès l’année suivante, Tim Cook avait notamment été auréolé du titre de patron le mieux payé des États-Unis. Il avait notamment empoché 378 millions de dollars même si la quasi-totalité de cette somme correspondait à des actions bloquées.

Lors de son règne, l’homme d’affaire a notamment élargi sensiblement la panoplie de la Pomme en mettant sur pied l’Apple Watch, les AirPods, tout en continuant à produire des smartphones, le dernier en date étant l’iPhone 13. Des défis réussis, Apple étant notamment devenue récemment la première entreprise à afficher 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Avant de tirer sa révérence, Tim Cook prévoit en outre de chapeauter le lancement des lunettes connectées Apple Glass. Alors que les affaires sont au beau fixe, combien l’homme d’affaire a-t-il empoché l’année dernière ?

Apple : Tim Cook frôle les 100 millions de dollars

Après avoir gagné 11,5 millions de dollars en 2019 et 14,7 millions en 2020, sa rétribution a bondi en 2021. D’après des documents transmis par Apple à la Securities and Exchange Commission (SEC), Tim Cook a gagné 98,7 millions de dollars (soit près de 90 millions d’euros) l’année dernière. À noter que ce montant est principalement composé d’options sur actions (82 millions) auxquelles s’ajoutent son salaire annuel de 3 millions de dollars et d’autres formes de rémunérations. Notez qu’une récompense additionnelle de 12 millions de dollars lui a été versée, la firme de Cupertino ayant franchi un pallier quant à son chiffre d’affaire et son bénéfice opérationnel.

À titre de comparaison, le patron de la Pomme a gagné 1447 fois plus d’argent que l’employé moyen d’Apple, d’après le rédacteur en chef de MarketWatch, Jeremy C. Owens. Si certains peuvent tiquer en pointant un partage des richesses inégale, il est bon de préciser que le milliardaire prévoit de léguer une grande partie de sa fortune à des associations. Tim Cook avait notamment promis de faire un don pour lutter contre la déforestation en Amazonie.

Source : Cnet