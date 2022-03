Futurama : une théorie explique la fameuse cabine à suicide

L’un des gags les plus sombres de Futurama est probablement la cabine à suicide. Cette machine permet de se donner la mort pour 25 centimes. Elle propose plusieurs services, une mort rapide et indolore ou une mort effroyable et lente. Au premier abord, cette cabine à suicide ressemble plus à de l’humour noir qu’à autre chose. Cependant, elle pourrait avoir une signification bien plus profonde.

La cabine à suicide de Futurama – Crédit : FOX

L’utilisateur Reddit « u/Jacob_wallace » a une théorie approfondie sur la cabine à suicide de Futurama. Selon lui, ces machines sont très populaires dans la série animée car elles proposent l’une des rares manières de mourir. En effet, il est quasiment impossible de mourir dans Futurama.

La mort est presque inexistante dans Futurama, d’où l’importance des cabines à suicide

La médecine et la technologie futuristes permettent de réaliser des miracles médicaux dans Futurama. Dans la saison 5 de la série, Hermes est décapité et son corps écrasé. Sa tête est placée dans un bocal pendant quelques jours le temps que son corps soit réparé. Plus tôt dans la série, le personnage principal Fry perd ses deux mains dans la saison 3. Il survit et ses mains sont remplacées en une heure.

Face à cette impossibilité de mourir, la théorie explique que « les gens utilisent des cabines à suicide parce qu’ils ont vécu leur vie et veulent simplement en finir ». Outre la cabine à suicide, les deux autres manières de mourir dans Futurama sont d’être dévoré vivant ou d’être complètement désintégré. Selon le fan de Futurama, « il semble que dans ce monde, les gens ne soient pas aussi aventureux que les acteurs principaux, donc la grande majorité des gens mourront par suicide ».

En fin de compte, la cabine à suicide ne serait pas une simple blague imaginée par le créateur de Futurama, Matt Groening. Dans cet univers où la mort ne représente plus vraiment la fin, les gens peuvent obtenir une sorte de finalité après avoir vécu la vie qu’ils souhaitaient. Ils n’ont pas besoin de continuer s’ils n’en ont pas envie. Les cabines à suicide de Futurama dont la saison 8 est confirmée serviraient donc à démontrer l’importance du libre arbitre de chacun.

