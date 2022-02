Futurama bientôt de retour, la saison 8 est confirmée

Après 9 ans d’arrêt, la série animée Futurama de Matt Groening et David X. Cohen est de retour. 20th Television Animation et Hulu viennent de confirmer la saison 8 de Futurama avec 20 nouveaux épisodes et le retour quasi complet du casting.

Diffusée pour la première fois en 1999, Futurama ne s’est pas encore éteinte. Après 9 ans d’arrêt, la série animée pour adultes est officiellement de retour. 20th Television Animation et Hulu viennent effectivement de confirmer la saison 8 de Futurama avec 20 nouveaux épisodes. Ils seront diffusés en 2023 sur Hulu.

Saison 6, épisode 3 de Futurama – Crédit : FOX

La plateforme de streaming américaine n’est pas encore disponible en France. Néanmoins, Disney+ qui diffuse actuellement les sept saisons de Futurama devrait aussi accueillir les prochains épisodes en France. Au total, Futurama comprend 140 épisodes répartis dans 7 saisons.

Le robot Bender de Futurama va peut-être changer d’acteur

Non seulement Futurama est de retour, mais son casting l’est aussi. Enfin, presque entièrement. Parmi les acteurs qui vont officiellement revenir, on retrouve Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, David Herman et Phil LaMarr.

Nous ne savons pas encore si John DiMaggio reprendra le rôle de Bender. Les négociations entre l’acteur et 20th Television Animation n’auraient peut-être pas abouti. Dans ce cas, un autre acteur serait choisi pour le rôle du robot. Certaines sources affirment que DiMaggio n’a pas trouvé la proposition suffisamment compétitive pour l’accepter. D’autres acteurs comme Billy West et Katey Sagal auraient également négocié pendant une longue période. Selon un rapport de The Hollywood Reporter, un accord serait en cours de finalisation entre John DiMaggio et 20th Television Animation.

Quoi qu’il en soit, les fans sont impatients de découvrir les 20 nouveaux épisodes flambant neufs de Futurama. Craig Erwich, président de Hulu Originals et ABC Entertainment, a déclaré que : « lorsqu’on nous a présenté l’opportunité d’apporter aux fans et aux téléspectateurs de nouveaux épisodes de Futurama, nous étions impatients de nous lancer. Cette série emblématique a contribué à ouvrir la voie au succès de l’animation pour adultes depuis son lancement initial et nous attendons avec impatience que Matt & David continuent à ouvrir la voie et à établir davantage Hulu comme la première destination pour les fans du genre ». Enfin, la production de la saison 8 de Futurama débutera en mars 2022 et les nouveaux épisodes seront diffusés en 2023.

