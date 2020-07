Galaxy Note 9 : les utilisateurs signalent un bug grave qui casse l’écran du smartphone de Samsung

Deux ans après sa sortie, le Samsung Galaxy Note 9 est touché par un grave problème. Selon les utilisateurs, un bug a été introduit avec la mise à jour de sécurité du mois de mars. Les écrans de leur smartphone surchauffent et se cassent.

Crédit : Samsung

Le Galaxy Note 9 est une phablette réputée de Samsung. Âgé de seulement deux ans, il bénéficie régulièrement des mises à jour de Samsung. Le smartphone est encore loin d’être obsolète, et pourtant, il est victime d’un grave bug qui endommage l’écran. En plus d’être coûteuse, la réparation est difficile. Selon iFixit, il faut obligatoirement acheter un nouveau châssis pour remplacer la dalle, mais là n’est pas le problème. Ce qui inquiète les utilisateurs est qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé de surchauffe d’écran et d’affichage jaunâtre / verdâtre.

Des centaines de Galaxy Note 9 détruits par la mise à jour du mois de mars

Un utilisateur Reddit du nom de « u/IamPilgrim » a expliqué la situation en détail dans un post sur le subreddit Android. Le bug du Galaxy Note 9 est apparu après la mise à jour de sécurité du mois de mars. Des centaines d’utilisateurs à travers le monde ont déjà signalé que l’écran de leur phablette se cassait. Il surchauffe puis son affichage vire au jaune ou au vert. L’écran est alors totalement inutilisable. La seule manière de le réparer est de le changer.

Malgré tous les signalements des utilisateurs, Samsung n’a toujours pas officiellement reconnu le bug. Le support conseillerait simplement de reset le smartphone, ce qui ne marche évidemment pas puisque l’écran est techniquement mort. Le géant sud-coréen aurait même demandé à certains utilisateurs de changer l’écran à leurs frais. Selon u/IamPilgrim, « Samsung est au courant du problème, mais refuse délibérément de le corriger afin d’éviter une mauvaise publicité ».

Samsung s’apprête effectivement à annoncer le Galaxy Note 20 le 5 août prochain. Cela ne signifie pas pour autant qu’il refuserait de reconnaître un bug causé par une mise à jour. Apparemment, le Galaxy Note 8 rencontrerait des problèmes de GPS depuis la même mise à jour. Coïncidence ? Nous devrions en savoir davantage lorsque Samsung se décidera à prendre la parole.

Samsung : le Galaxy Note 20 aura un taux de rafraîchissement adaptatif

Source : Notebook Check