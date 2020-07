Galaxy Note 20 : Samsung aurait prévu de dévoiler son flagship le 5 août

Le prochain flagship de Samsung pourrait être dévoilé dans un mois, selon une source réputée. Le Galaxy Note 20 est l’une des sorties smartphone les plus attendues de cette année, toutes marques confondues.

Le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra sont les deux prochains flagships de Samsung. Ils viennent tous deux compléter les Galaxy S20 sortis il y a seulement quelques mois. D’ailleurs, le Galaxy S20 Ultra a rencontré un fort succès grâce à ses performances haut de gamme et son appareil photo de qualité. Le Galaxy Note 20 promet donc d’être un excellent smartphone, surtout si les fuites à son sujet se révèlent véridiques. Bien entendu, le Note 20 n’est pas destiné au même public que le S20. Il est davantage orienté vers les professionnels. Il saura aussi se faire apprécier des utilisateurs qui ont besoin d’avoir un smartphone puissant avec un stylet intégré.

Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra dévoilés dans un mois ?

Samsung aurait décidé d’abandonner le zoom x100 sur le Galaxy Note 20. De plus, une fiche technique avait été dévoilée sur Geekbench début avril. Nous vous annoncions qu’il s’agissait du Note 20+. Néanmoins, ce n’est pas encore confirmé si la version haut de gamme s’appellera comme cela ou si ce sera le Note 20 Ultra. Quoiqu’il en soit, le flagship de Samsung s’annonce puissant.

Il y a une dizaine de jours, nous vous informions qu’une fuite prédisait que le Galaxy Note 20 sortirait en août. Cela corrobore donc avec la nouvelle fuite d’aujourd’hui. En effet, le leaker très réputé « Ice universe » vient de publier sur Twitter il y a seulement quelques heures : « 5 août, le prochain Galaxy ».

Pour rappel, le Galaxy Note 20 devrait accueillir un écran Full HD de 60 Hz tandis que le Note 20 Ultra devrait avoir un écran LTPO Quad HD+ de 120 Hz. Nous ne savons cependant pas encore si ce taux de rafraîchissement pourra être utilisé avec la résolution la plus élevée. De plus, selon le même leaker, le Galaxy Note 20 devrait être équipé du Snapdragon 865+. C’est le prochain SoC mobile de Qualcomm qui n’est même pas encore sorti. Au niveau de la qualité photo, les deux modèles devraient conserver le capteur principal du S20 Ultra de 108 mégapixels. En plus d’un capteur ToF, le Note 20 Ultra pourrait bénéficier d’un nouveau capteur pour renforcer la stabilité de la mise au point.

Enfin, le design du flagship et notamment la nouvelle couleur cuivre ont fuité sur le site de Samsung la semaine dernière. Nous connaissons donc déjà pas mal de détails à propos du Galaxy Note 20. Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle pour les confirmer.

