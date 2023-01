Galaxy S23 : on connaît enfin leur prix, à quoi s’attendre ?

Galaxy S23 blanc © Winfuture

Cela fait déjà plusieurs semaines que les fuites au sujet des futurs Samsung Galaxy S23 envahissent la toile. On sait déjà pas mal de choses à leur sujet, leur prix mis de côté. Mais aujourd’hui, un informateur bien renseigné de l’industrie, @RGcloudS, a diffusé une première liste de prix pour les Galaxy S23.

Comme c’était pressenti, Samsung va revoir sa grille tarifaire pour cette nouvelle génération. Alors, combien coûteront les Galaxy S23, à quoi s’attendre ? On vous récapitule tout ça ici.

Combien coûtera le Samsung Galaxy S23 ?

Vraisemblablement, le Galaxy S23 devrait être proposé à seulement 799 dollars dans sa configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et 849 dollars pour 256 Go de stockage. Si l’on se base sur les prix outre-atlantique, c’est 100 dollars de moins que le Galaxy S22, lancé à 899 dollars en 2022. Samsung aurait fait le choix de garder le Wi-Fi 6 pour son plus petit modèle, contrairement aux autres versions.

Le Galaxy S23+ serait lui proposé à 999 dollars pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et 1 049 dollars pour 256 Go de stockage. Le modèle haut de gamme, le Galaxy S23 Ultra, devrait être affiché à 1 249 dollars avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, 1 349 dollars pour 12 Go de RAM et 512 Go de stockage et 1 499 dollars pour 12 Go de RAM et 1 To.

Comme nous vous l’avions déjà indiqué, le Samsung Galaxy S23 Ultra 1 To ne sortirait pas tout de suite. Il arriverait 2 à 6 semaines plus tard sur les étagères.

Voici un récapitulatif des prix pour le S23 :

Galaxy S23 8/128 Go : 799 dollars

: 799 dollars Galaxy S23 8/256 Go : 849 dollars

: 849 dollars Galaxy S23+ 8/128 Go : 999 dollars

: 999 dollars Galaxy S23+ 8/256 Go : 1049 dollars

: 1049 dollars Galaxy S23 Ultra 8/256 Go : 1249 dollars

: 1249 dollars Galaxy S23 Ultra 12/512 Go : 1349 dollars

: 1349 dollars Galaxy S23 Ultra 12/1 To : 1499 dollars

Pour rappel, les Galaxy S23 seront présentés le 1er février 2023, lors du traditionnel événement Unpacked.