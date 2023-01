Le Samsung Galaxy S23 Ultra aura jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage

À quelques semaines du lancement des Galaxy S23, un nouveau leak dévoile les différentes configurations des futurs flagships. Samsung n’innove pas de ce côté et reprend les standards adoptés pour le S22. Le modèle le plus fourni offrira ainsi 12 Go de mémoire vive et 1 To de stockage interne.

S23 Ultra © OnLeaks



Un leaker avait assuré que les Samsung Galaxy S23 seraient dévoilés le 1er février 2023. Une date de lancement qui a finalement été confirmée par Samsung Estonie et Samsung Colombie dans des fuites accidentelles. À l’approche de l’évènement, les leaks indépendants se multiplient et permettent d’affiner encore plus le portrait-robot des futurs smartphones. Après les coloris des Galaxy S23, c’est au tour des différentes configurations de sortir de l’ombre.

Galaxy S23 : voici les configurations attendues

D’après le leaker Ahmed Qwaider, Samsung proposera deux configurations de mémoire pour le S23 et le S23+ : 8 Go de RAM + 256 Go de stockage et 8 Go de RAM + 512 Go de stockage. De son côté, le Galaxy S23 Ultra devrait se décliner en quatre configurations différentes dont voici le détail :

8 Go de RAM + 256 Go de stockage

12 Go de RAM + 256 Go de stockage

12 Go de RAM + 512 Go de stockage

12 Go de RAM + 1 To de stockage

Notez que des versions 128 Go du Galaxy S23 et du Galaxy S23+ seraient disponibles dans une pognée de pays. Sur la plupart des marchés, le modèle le moins onéreux sera celui-ci à 256 Go. Une information jugée crédible par le célèbre Ice Universe.

Fait appréciable, les smartphones seront propulsés par de la RAM LPDDR5X, qui est 50% plus rapide que la RAM LPDDR5 utilisée dans le Galaxy S22. La constructeur améliore également les vitesses de stockage dans ses prochains téléphones. Les S23 bénéficieront d’un stockage UFS 4.0, qui offre des vitesses de lecture séquentielle de 4200 Mbps et des vitesses d’écriture séquentielle allant jusqu’à 2 800 Mbps.

