Game Of Thrones détient toujours le record de la série la plus piratée au monde

Plus d’un an après la fin de la diffusion de son ultime saison, Game Of Thrones est toujours aussi populaire parmi les internautes. La série HBO conserve en effet le record du programme le plus piraté au monde.

Année après année, Game Of Thrones a conservé son titre de série la plus piratée de tout le Web. Sa diffusion est maintenant terminée depuis plus d’un an, mais la tendance ne semble pas avoir changé.

Crédit : HBO

Selon une étude de Parrot Analytics, Game Of Thrones a une fois de plus été la série la plus téléchargée au monde pendant ces deux derniers mois. Elle se place devant Rick and Morty, le manga My Hero Academia et le show AMC The Walking Dead. On retrouve également dans ce top 10 Bob l’éponge, The 100, The Mandalorian, ainsi que trois séries DC.

Game Of Thrones est toujours aussi populaire

La saison 8 de Game Of Thrones n’a peut-être pas plu à tous les fans de la série, mais elle a en tout cas été visionnée par beaucoup. En avril dernier, l’agence de données de piratage Muso révélait en effet que les derniers épisodes du show HBO se plaçaient au sommet de la liste des shows télévisés téléchargés ou regardés illégalement en ligne. Avec la pandémie et les retards des sorties cinéma et télé, le public semble donc vouloir revoir Game Of Thrones, élue la semaine dernière meilleure série du 21ème siècle dans un sondage de fans.

Bien que mauvais pour les abonnements HBO max, ce record de piratage est plutôt bon signe pour l’éventuel succès du futur prequel. La chaîne américaine développe en effet House Of the Dragon, une série spin-off de Game Of Thrones qui relatera l’histoire de la maison Targaryen. Aux dernières nouvelles, la production aurait déjà lancé le casting, et le show devrait être diffusé en 2022 sur HBO. L’auteur de la saga George R.R. Martin, travaille également sur The Winds of Winter, sixième tome de la collection A Song of Ice and Fire, qui devrait sortir début 2021.

Source : SCREEN RANT