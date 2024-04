Game of Thrones : les acteurs principaux du spin-off prévu en 2025 dévoilés

HBO vient de révéler les noms des deux acteurs principaux du spin-off de Game of Thrones attendu pour fin 2025, A Knight of the Seven Kingdoms. Ils incarneront Ser Duncan et son écuyer Egg.

© HBO

Même si Game of Thrones s’est achevé en 2019 avec une saison 8 spectaculaire, mais particulièrement critiquée, les téléspectateurs peuvent encore profiter de son univers grâce au spin-off House of the Dragon.

En plus de cette série qui fera son retour en juin prochain, HBO prépare un autre show nommé A Knight of the Seven Kingdoms pour 2025. La chaîne vient d’officialiser les noms de deux acteurs qui joueront dans le spin-off adapté de l’œuvre de George R.R. Martin.

HBO dévoile les acteurs principaux du spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms

Le spin-off A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight ne fait quasiment pas parler de lui depuis son officialisation en avril 2023. Même si tous les regards sont tournés vers House of the Dragon, la plateforme Max en profiter pour évoquer la série.

On apprend sur X que Peter Claffey et Dexter Sol Ansell joueront respectivement les personnages de Ser Duncan le Grand et Egg, le futur roi Aegon V Targaryen. Peter Claffey est principalement connu pour son rôle de Comac Kelly dans la série de comédie horrifique Wreck. Il apparaîtra dans le film Small Things Like These de Tim Mielants cette année.

Send a raven.



Peter Claffey and Dexter Sol Ansell will star in the new @HBO Original Series, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, as Ser Duncan the Tall and Egg. Coming to Max. pic.twitter.com/OAXVSQKLrB — Max (@StreamOnMax) April 5, 2024

Le jeune Dexter Sol Ansell, 9 ans, apparaît dans la première saison dans Le village des damnés et plus brièvement dans Hunger Games : la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur en tant que Coriolanus jeune.

Pour rappel, A Knight of the Seven Kingdoms raconte l’histoire de Ser Duncan et son écuyer Egg un siècle avant les événements de Game of Thrones. Le duo entame un périple à travers Westeros alors que la lignée des Targaryen détient encore le Trône de fer. A Knight of the Seven Kingdoms sortira sur Max en fin d’année 2025.

HBO prépare également un spin-off de Game of Thrones sur Jon Snow dans lequel Kit Harrington reprendra le rôle principal.