Game of Thrones : une autre série spin-off est annulée, elle était pourtant très attendue

Alors que la saison 2 de House of the Dragon se profile à l’horizon, le sort d’un autre spin-off de Game of Thrones, 10 000 Vaisseaux, semble bien compromis. Cette série, qui devait retracer l’histoire de la légendaire reine Nymeria et de sa cité flottante mille ans avant les événements de la série originale, a en effet été annulée par HBO.

Un projet victime de son ambition ?

Le scénariste Brian Helgeland, à qui l’on doit notamment le film Man on Fire, avait imaginé une intrigue captivante inspirée de l’exode biblique. Nymeria, contrainte de fuir son pays dévasté avec son peuple, se lançait dans un périple en mer à bord de 10 000 navires, à la recherche d’une nouvelle terre promise. Un scénario riche en émotions et en aventures, qui aurait pu séduire les fans de la saga Westerosienne.

Si les raisons précises de l’annulation de 10 000 Vaisseaux n’ont pas été officiellement communiquées, il est probable que l’éloignement temporel par rapport à la série originale ait joué un rôle important. HBO, qui mise gros sur l’univers de Game of Thrones, a peut-être jugé que le public ne serait pas au rendez-vous pour une histoire se déroulant si loin des personnages et des intrigues qu’ils connaissent et apprécient.

Malgré son annulation, 10 000 Vaisseaux garde une chance de voir le jour un jour. Le succès de House of the Dragon, qui se déroule également plusieurs siècles avant Game of Thrones, montre que HBO est prêt à prendre des risques en termes de chronologie. Si la saison 2 de House of the Dragon rencontre le succès escompté, et si l’engouement pour l’univers de Westeros se maintient, il n’est pas exclu que HBO reconsidère sa décision et donne une nouvelle chance à ce projet ambitieux.

Il ne faut quand même pas trop se leurrer : la production d’une série se déroulant essentiellement en mer représente un défi de taille. Les coûts de production seraient élevés, et les contraintes techniques nombreuses. Il est donc possible que 10 000 Vaisseaux reste à jamais dans les cartons, malgré son potentiel indéniable.