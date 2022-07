Game of Thrones : miraculée, Emilia Clarke s’exprime sur ses anévrismes durant la série

Des anévrismes survenus en plein tournage – Crédit : HBO

En tant qu’artiste, la gloire et la renommée ont de bons côtés. Mais cette célébrité ne protège pas contre les maux, qu’ils soient physiques ou psychologiques. Kit Harington nous le partageait récemment en parlant de sa détresse psychologique sur le tournage de Game of Thrones. Et aujourd’hui, Emilia Clarke décide de revenir sur ses deux anévrismes survenus pendant que la série, dont le spin-off House of the Dragon dévoile un trailer, se déroulait. Des confidences faites dans l’émission Sunday Morning de BBC One.

Miraculée et sans séquelles, Emilia Clarke s’estime chanceuse

Dans un article rédigé pour le New Yorker en 2019, Emilia Clarke, éternelle Daerenys de Game of Thrones, s’ouvrait sur ses deux anévrismes survenus pendant le tournage de la série. Le premier n’a pas demandé de chirurgie invasive mais la seconde a été plus grave avec une opération. L’actrice ressentait de terribles douleurs en plus de pertes de mémoire temporaires pendant ces périodes.

Invitée sur le plateau de Sunday Morning de BBC One, Emilia Clarke parle d’un problème plus grave qu’en apparence. Car en plus de la chance d’y avoir survécu, le fait d’avoir pu continuer à vivre et travailler sans séquelles relève du miracle.

La partie de mon cerveau qui n’est plus utilisable. C’est remarquable que je sois en mesure de parler, parfois de manière articulée, de vivre ma vie normalement sans aucune répercussion. Je fais partie de la très, très, très petite minorité de personnes qui survivent à cela. Emilia Clarke

Depuis cet incident, Emilia Clark dirige sa propre association.

L’association SameYou pour aider les survivants

SameYou, une association d’Emilia Clarke – Crédit : HBO

Emilia Clarke gère sa propre association caritative, SameYou, depuis ses deux anévrismes. L’objectif est de contribuer à l’amélioration des traitements de récupération des survivants de lésions cérébrales et d’AVC. Depuis la diffusion de la saison 8 de Game of Thrones, une collecte de fonds a été lancée par des fans avec plus de 25 000 dollars récoltés.

Preuve que malgré la réception froide de cette dernière saison, la communauté sait faire la part des choses en restant fidèle à Emilia Clarke. Un lien fort a été tissé entre eux et l’actrice, véritable survivante.

Source : ScreenRant