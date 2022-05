Game of Thrones, House of the Dragon : le trailer avec beaucoup de dragons est disponible

Vous l’attendiez, voici le trailer de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones ! Cerise sur le gâteau, les posters des personnages ont été dévoilés.

Les créateurs de la série Game of Thrones ne comptent plus se pencher sur l’univers. Mais cela n’empêche pas l’univers de se poursuivre alors que George R.R. Martin fait le point sur les suites. HBO prépare des spin-offs parmi lesquels House of the Dragon. Une série servant de préquel aux événements connus des fans promettant d’en apprendre plus sur certaines zones sombres du récit. Même Peter Dinklage, l’interprète de Tyrion Lannister, pense que la série sera « putain de bien ». En attendant de le découvrir, place à un premier trailer impressionnant avec des dragons.

Les dragons à l’honneur dans ce trailer

Vous l’attendiez, voici le trailer du préquel de Game of Thrones. On retrouve Matt Smith, star de Doctor Who, dans cette production se déroulant 200 ans avec l’intrigue connue des fans. La série se concentre sur la Maison Targaryen et sa famille royale peu avant la guerre civile appelée Danse des Dragons. Si House of the Dragon se déroule dans l’univers de Game of Thrones, Matt Smith déclare à ComicBook que l’approche est bien différente. Assez discuté, on vous laisse avec le trailer.

Comme expliqué précédemment, Matt Smith s’est exprimé auprès de ComicBook sur la série. Le comédien déclare : « Je pense que c’est vraiment différent de [Game of Thrones], pour être honnête avec vous. Je veux dire que ça doit l’être. La série principale était son propre truc et elle était brillante. Elle a laissé une marque qu’on ne peut pas imiter (…) C’est essentiellement dans le même monde, ça doit avoir une identité différente »

Flopée de poster pour House of the Dragon

Comme pour Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir avec sa flopée de posters, ce spin-off dévoile des affiches pour les personnages. L’occasion de découvrir les visages prêts à faire vibrer les amateurs de Game of Thrones pendant plusieurs épisodes. Et qui sait, peut-être d’autres saisons si le succès critique (mais surtout en termes d’audiences) pointe le bout de son nez.

Pour rappel, le spin-off du Seigneur des Anneaux coûte trois fois plus cher que celui de Game of Thrones !

