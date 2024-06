Ten Thousand Ships : le spin-off de Game of Thrones donne enfin de ses nouvelles

© HBO

Une kyrielle de séries dérivées de Game of Thrones sont dans les cartons de George R. R. Martin et HBO. Alors que la seconde saison de House of the Dragon est sur le point d’être dévoilée, l’écrivain vient d’évoquer la suite des festivités. Et de révéler que la série Ten Thousand Ships (10 000 Vaisseaux), un temps mise de côté, avait repris son développement.

Dans un article publié sur son blog, l’auteur fait ainsi l’éloge d’Eboni Booth qui a été missionnée pour écrire le pilote. “C’est une jeune dramaturge incroyablement talentueuse et c’est un plaisir de travailler avec elle ; lorsqu’elle n’écrit pas et ne produit pas ses pièces primées à Broadway et ailleurs, elle travaille sur un nouveau pilote pour Ten Thousand Ships, un spin-off de Game of Thrones sur Nymeria et les Rhoynars”, explique l’auteur à succès.

Ten Thousand Ships : le développement du spin-off de Game of Thrones a repris

Ce programme se déroulerait un millénaire avant les évènements de Game of Thrones. Il raconterait l’exil de la princesse Nymeria et de son peuple sur une flotte de 10 000 navires alors qu’ils fuient les guerres rhoynaises à la recherche d’une terre d’accueil. “Le projet nous enthousiasme tous. Même si nous cherchons encore à savoir comment nous allons financer 10 000 navires, 300 dragons et ces tortues géantes”, confie George R. R. Martin.

Si le développement a bien repris, rien ne garantit qu’il arrivera à maturité. Le spin-off sur Jon Snow, qui aurait permis d’offrir une suite directe à Game Of Thrones, est par exemple au point mort. “Ce n’est plus en discussion car nous n’avons pas réussi à trouver la bonne histoire à raconter”, expliquait l’acteur Kit Harington en avril dernier. En revanche, A Knight of the Seven Kingdoms, un autre spin-off de GoT, devrait bien voir le jour fin 2025.