Game of Thrones : Kit Harington impacté psychologiquement par la série

Pour la première fois, Kit Harington se confie sur ses problèmes de santé mentale. L’acteur a fait face à énormément de pression à cause de Game of Thrones, notamment son final décevant pour les fans.

Kit Harington se confie sur sa santé mentale – Crédit : HBO

Game of Thrones est l’une des plus grosses séries de ces dernières années. Un succès diffusé sur HBO et tirée des romans de George R. R. Martin, auteur gardant un regret à propos de l’adaptation. Adaptation dont le spin-off est en tournage, appelé House of the Dragons. Parmi les stars de Game of Thrones, Kit Harington tire largement son épingle du jeu. L’interprète de Jon Snow rejoint le Marvel Cinematic Universe avec The Eternals et enchaîne les productions. Mais tourner dans Game of Thrones n’a pas été de tout repos pour l’acteur. Sa santé mentale a largement été affectée, révèle l’homme lors d’une interview.

Une fin de série compliquée pour Kit Harington

Après la fin de Game of Thrones, Kit Harington a été psychologiquement affecté. Une série connue dans le monde entier ayant permis à l’acteur d’accéder au succès. L’homme incarne Jon Snow, rejeton illégitime de Lord Eddard Stark (Sean Bean). En réalité, le personnage est le fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen : son destin est grand. Tout au long de la série, Jon Snow a affronté de nombreuses épreuves. Notamment lors de la dernière saison, décevante pour beaucoup de fans.

Les réactions négatives de la communauté ont eu un large impact sur la santé mentale de l’acteur, comme il le confie lors d’une interview pour THR. Kit Harington parle notamment des conséquences psychologiques d’un format télévisé et la pression, l’investissement demandé. La pandémie ne l’a pas aidé non plus à reprendre les tournages.

J’ai connu des problèmes de santé mentale après Game of Thrones et pendant son final, pour être honnête. Je pense que c’est lié directement à la nature de la série, ce que j’ai fait pendant toutes ces années. – Kit Harington

Les problèmes de santé de l’acteur n’ont jamais été un secret.

Kit Harington s’est inscrit dans un établissement spécialisé

Kit Harington est membre du MCU ! – Crédit : Marvel Studios

Car beaucoup d’informations rapportaient que Kit Harington s’est inscrit dans un établissement spécialisé dans la santé mentale après la fin de Game of Thrones. Il est évident que la production de la série a fait des ravages chez l’acteur, on pense à la pression énorme de millions de fans. Des fans n’ayant pas hésité à s’en prendre directement aux équipes sur les réseaux sociaux.

