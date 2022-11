Game of Thrones : pourquoi le Trône de fer est si petit ?

Entre la description du Trône de fer et les séries Game of Thrones et House of the Dragon, il y a un monde ! Pourquoi cet objet de pouvoir est bien plus petit que dans sa description littéraire ? George R. R. Martin nous livre la réponse !

George R. R. Martin nous en dit plus © HBO

Parmi les éléments incontournables de Game of Thrones, impossible de ne pas citer le Trône de fer. Tout le monde souhaite s’asseoir dessus comme nous l’a montré House of the Dragon dont la saison 2 n’est pas prête d’arriver. Dans cette lutte de pouvoir, certains ont remarqué que le Trône de fer est plus petit qu’attendu dans les séries issues de l’univers contrairement à celui décrit dans les romans. Pourtant, tous les royaumes se battent pour le réclamer.

Mais pourquoi une telle taille ? George R. R. Martin lui-même nous livre la réponse !

À lire > House of the Dragon saison 2 : date de sortie, casting, histoire, à quoi s’attendre ?

Un budget peu conséquent au début de la série

Des morts par milliers © HBO

Dans les romans, le Trône de fer se compose de centaines d’épées mais aussi d’une assise surélevée avec un escalier d’épées d’au moins trois mètres. Mais les séries ne présentent pas le même rendu qui paraît bien plus petit et modeste.

Selon George R. R. Martin, cette décision vient du fait que « lorsque nous avons commencé à tourner Game of Thrones, nous n’avions pas de scène avec un plafond assez haut. Ils ont donc fabriqué ce qui est devenu, vous savez, une sorte d’icône de la série ».

Cette explication étonne peu. Si HBO investit beaucoup dans House of the Dragon et les dernières saisons de Game of Thrones, la série a débuté modestement avec un budget plus serré.

Un Trône de fer devenu iconique

Si le Trône de fer des séries est moins imposant que celui décrit dans les romans, il est désormais un élément iconique de l’univers. Chaque épée porte une histoire violente et sanglante avec des morts par piles depuis des siècles. Beaucoup se sont battus pour espérer s’asseoir dessus.

Comme le montre Game of Thrones dans son final, la destruction du Trône de fer représente le symbole de toutes les morts brutales qui l’entourent. Un objet de pouvoir qui a provoqué des temps très sombres.

Source : CBR