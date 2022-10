House of the Dragon saison 2 : date de sortie, casting, histoire, à quoi s’attendre ?

La première saison de House of the Dragon s’est terminée sur HBO (OCS en France). La deuxième saison, qui entamera son tournage en mars 2023 en Espagne, devrait mettre la Danse des Dragons à l’honneur, l’une des plus grandes guerres civiles de toute l’histoire de Westeros. Alors, à quoi s’attendre ?

House of the Dragon © HBO (montage Tom’s Guide FR)

La première saison de House of the Dragon est terminée. Elle aura réussi le pari (pas si simple) de séduire de nouveaux téléspectateurs, les fans de Game of Thrones et les lecteurs de Feu et Sang de George R.R. Martin, le roman dont elle est tirée. À ce jour, la saison 1 affiche une note de 4,2 sur 5 par les téléspectateurs et 3,2 sur 5 par la presse sur le site Allociné et 8,6 sur 10 sur le site IMDb.

Pour rappel, la série se déroule 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen. Elle raconte les événements qui ont provoqué une guerre civile, appelée La Danse des Dragons, qui conduit à la perte des dragons et au début de la chute de la Maison Targaryen.

La série House of the Dragon sera composée de 4 saisons au total, contenant chacune 10 épisodes. George R.R. Martin, l’auteur de la saga littéraire du Trône de fer, l’avait confirmé dans un billet de blog. Alors, à quoi s’attendre avec la saison 2 ?

Les dernières informations sur la saison 2 de House of the Dragon

La première saison souffrait de problèmes d’éclairage. Certaines scènes sont trop sombres. Suite à de nombreuses plaintes à ce sujet, le réalisateur de la série a indiqué que ce problème serait potentiellement réglé dans la saison 2.

La Danse des Dragons arrive : quelle histoire pour la saison 2 de House of the Dragon ?

Les derniers épisodes de la première saison auront montré les événements qui mènent à la guerre civile, la Danse des Dragons. Elle aura ainsi présenté deux équipes opposées : les Verts (la reine Alicent et la Maison Hightower), qui ont désormais un roi (Aegon II), tous les symboles légitimes du pouvoir, trois dragons, une armée et plusieurs grandes maisons de leur côté, dont les Lannister.

Pendant ce temps, les Noirs (Rhaenyra et la Maison Targaryen) revendiquent le trône, ont une flotte de navires Velaryon, au moins six dragons restants (moins le pauvre Arrax) et une reine, très énervée. Mais si les Verts ont dorénavant le pouvoir, la retenue de Rhaenyra a atteint ses limites et Daemon n’est pas du genre à pardonner.

Rhaenyra et Daemon © HBO

La Danse des Dragons, qui débute l’année de la mort de Viserys, en l’an 129, a donc démarré. Le combat ne va donc pas tarder entre les Noirs, partisans de Rhaenyra, et les Verts, qui suivent le roi Aegon II. Une guerre relativement courte puisqu’elle s’achève dès l’an 131.

Ce court, mais vaste conflit, qui sera forcément mis en scène lors de la saison 2, fera de nombreux morts à Port-Réal, la capitale du royaume des Sept Couronnes, ainsi qu’à Peyredragon, le fief historique de la maison Targaryen sur Westeros. Si l’on en croit Feu et Sang, de nombreuses batailles auront lieu à Sombreval (Repos-des-Freux, notamment), dans le Conflans (Harrenhal, Moulin Brûlé, Haye-Pierre, Ruffurque, Œildieu), mais aussi dans le Bief.

Au-delà de l’histoire, Condal, l’un des réalisateurs, a déclaré que la série aura un rythme plus régulier dans la saison deux, plus similaire à Game Of Thrones. Maintenant que la table est mise et que la guerre a commencé, ils n’auront plus besoin de faire autant de sauts dans le temps. Condal a également promis plus d’humour et de légereté.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, l’écrivaine et productrice exécutive Sara Hess a déclaré que la prochaine saison explorera plus en détail la relation entre Rhaenyra et Daemon, le Targaryen le plus important de la série.

Allées et venues : quel casting pour la saison 2 de House of the Dragon ?

Le showrunner Miguel Sapochnik, qui avait déjà travaillé sur Game Of Thrones, quitte la série. Bien qu’il n’ait pas donné de raison officielle pour son départ, le co-showrunner Ryan Condal a laissé entendre dans une interview qu’il était juste épuisé par la franchise. Il sera remplacé par Alan Taylor, qui a également travaillé sur Game Of Thrones.

En ce qui concerne la distribution artistique, nous ne reverrons évidemment pas Elliot Grihault dans le rôle de Luke, mais le reste des acteurs plus âgés resteront, y compris Tom Glynn-Carney en tant qu’Aegon II, Ewan Mitchell en Aemond Targaryen, Harry Collett en Jace, Bethany Antonia dans le rôle de Baela et Phoebe Campbell en tant que Rhaena.

Aegon II Targaryen, celui qui ne devait pas être roi © HBO

Emma D’Arcy et Olivia Cooke seront de retour en tant que Rhaenyra et Alicent, ainsi que les acteurs qui font partie de la série depuis le début, dont Matt Smith (Daemon) et Rhys Ifans (Otto Hightower, le plus méprisable de la série).

Quelle date de sortie pour la saison 2 de House of The Dragon ?

À ce jour, ne savons pas quand sortira la deuxième saison de House of the Dragon. En revanche, le journal espagnol Hoy a rapporté que l’équipe reviendrait tourner dans la ville de Cáceres en mars, qui est le lieu de toutes les scènes de rue de Port-Réal. S’ils suivent un calendrier similaire à cette année, nous pourrions voir les dragons reprendre leur envol sur nos écrans avant la fin de l’année 2023.