Game of Thrones : Maisie Williams était persuadée qu’Arya était lesbienne jusqu’aux derniers épisodes

Maisie Williams (Arya Stark) dans Game of Thrones © HBO

Maisie Williams était persuadée que le personnage qu’elle incarnait dans la série Game of Thrones, Arya Stark, était lesbienne. Elle y croyait dur comme fer pendant la quasi-totalité de la série, avant d’apprendre l’inverse durant le tournage des derniers épisodes. Sur le même sujet, saviez-vous que Game of Thrones prévoyait une relation incestueuse entre Jon Snow et Arya Stark ?

Un « choc » pour la jeune actrice à la lecture du script de la saison 8

C’est dans une interview avec Teen Vogue que Maisie Williams s’est expliquée à ce sujet. Persuadée qu’Arya était lesbienne jusqu’à la toute fin de Game of Thrones, il aura fallu qu’elle lise le script de sa romance avec Gendry pour comprendre que ce n’était pas le cas.

« La première fois que j’ai vraiment été surprise par le personnage d’Arya, c’est le jour où elle se déshabille et couche avec Gendry. J’étais persuadée qu’Arya était lesbienne. Donc voilà. C’était un choc, une vraie surprise » a-t-elle dit lors de son interview au magazine.

La saison 8 de Game of Thrones aura été une immense déception pour de nombreux fans, et ce, pour plusieurs raisons. Pour certains, la relation d’Arya avec Gendry n’aura fait qu’alimenter l’incendie. Le manque d’alchimie perçu entre les deux personnages et par une poignée de fans aura notamment été souligné.

Considérée par de multiples critiques comme l’une des meilleures séries télévisées de l’histoire, Game of Thrones aura duré huit saisons s’étalant de 2011 à 2019. La série aura remporté un total de 59 Emmys, la dernière saison ayant battu le record du plus grand nombre de nominations reçues par une seule série télévisée en un an.

Source : Teen Vogue