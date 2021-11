Game of Thrones prévoyait une relation incestueuse entre Jon Snow et Arya Stark

Game of Thrones aurait pu avoir un visage totalement différent. Dans une ébauche révélée par une librairie, on apprend que George R. R. Martin prévoyait une relation incestueuse entre Jon Snow et Arya Stark.

Game of Thrones, c’est l’un des plus grands succès de la télévision. Diffusée sur HBO, la série prépare un spin-off appelé House of the Dragon avec une première bande-annonce. Le programme adapté des romans de George R. R. Martin a révélé de nombreux talents parmi lesquels Kit Harington. Le comédien, désormais le Chevalier noir du MCU dans Les Eternels, a passé de nombreuses années dans la peau de Jon Snow. Un personnage lui ayant fait rater le casting d’un film de super-héros et dont l’histoire aurait pu être différente. Une histoire incestueuse avec sa sœur, Arya Stark, était prévu.

Une ébauche dévoilée par un libraire britannique

Si le personnage joué par Jon Snow a une romance incestueuse avec Daenerys Targaryen dans la 7ème saison de la série, la tournure aurait pu être encore plus troublante. George R. R. Martin, déçu que la série ait rattrapé ses romans, prévoyait une relation incestueuse entre Jon Snow et Arya Stark.

C’est ce que révèle Insider puisque le libraire britannique Waterstones a divulgué l’ébauche originale d’un tome de 1993. Jon Snow et Arya Stark devaient tomber amoureux, tourmentés par leurs sentiments passionnés et devant résister à la tentation. Le détail troublant ? La jeune femme sait que le personnage joué par Kit Harington dans la série est son frère. Car dans le cas de l’histoire avec Daenerys Targaryen, ils ne l’apprennent que plus tard.

Dans une lettre de George R. R. Martin, on apprend que la relation devait se dérouler « jusqu’à ce que le secret de la filiation de Jon Snow soit révélé dans le dernier livre ». Ce qui implique qu’il n’est pas certain que l’homme soit le fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark dans cette version abandonnée. Car dans ce cas, Arya Stark serait sa cousine.

On apprend également que Tyrion Lannister occupait une place dans cette romance pour un triangle amoureux.

Cette version est bien plus troublante que l’actuelle. La maison Stark apparaît comme la plus morale de toutes, Jon Snow et Arya Stark entretenant un lien affectueux mais platonique. Finalement, George R. R. Martin a préféré ne pas forcer cette romance incestueuse.

