Games Of Thrones : Pourquoi le Roi de la nuit est-il si difficile à tuer ?

Tuer le Roi de la nuit était une des clés de la survie de l’humanité dans Game Of Thrones. Mais il aura fallu de nombreuses saisons pour y arriver, car le chef des Marcheurs Blancs est un des personnages les plus puissants de la série.

À première vue, le Roi de la nuit dispose de pouvoirs assez similaires à ceux de tous les autres Marcheurs blancs. Mais à plusieurs occasions, il a démontré que sa puissance était bien supérieure, le plaçant presque au rang de dieu invincible.

Le Roi de la nuit, interprété par l’acteur Richard Brake – Crédit : HBO

On en sait peut sur le Roi de la nuit, car ce personnage n’existe pas dans les romans. Mais on en apprend un peu plus dans la saison 6 de Game Of Thrones. À l’origine, le Roi de la nuit était un homme comme les autres. On apprend qu’il est devenu le premier Marcheur Blanc après que les Enfants de la Forêt l’aient poignardé avec une lame de Verredragon.

Des pouvoirs presque infinis

Au fil du temps, le Roi de la nuit est devenu de plus en plus puissant. Doté d’une force surhumaine, il manipule également la glace et la neige, et peut notamment geler des êtres vivants. Comme tous les membres de son peuple, il peut ressusciter des morts, mais il peut aussi transformer des vivants en Marcheurs Blancs, ce que les autres marcheurs ne peuvent pas faire.

Tous ces pouvoirs rendent le Roi de la nuit très difficile à tuer. Ses ennemis ont bien essayé de l’affronter avec le feu, mais là encore le grand vilain se montre insensible, résistant même aux flammes des dragons de Daenerys. Ces derniers n’échappent également pas aux puissants pouvoirs du méchant de glace, qui parvient à réanimer l’une des majestueuses créatures et à en faire son propre « dragon blanc ».

Venir à bout du terrible Roi de la nuit semble donc presque impossible. En plus de ses capacités à résister à ses ennemis, le vilain peut aussi les traquer. Dans la saison 5, il dépose une marque sur le bras de Bran, lui permettant de détecter le lieu où se trouve le fils Stark. Il envoie ensuite son armée dans la grotte où Bran et les Enfants de la Forêt sont réfugiés, un événement qui conduira au sacrifice de Hodor.

La fin du Roi de la nuit était prévue depuis longtemps

Mais comme tout grand méchant, le Roi de la nuit a un point faible. Sa kryptonite n’est autre que le Verredragon et l’acier valyrien. C’est ainsi que la redoutable Arya a en une fraction de seconde mis fin au règne du puissant vilain et de tous les Marcheurs Blancs.

Cette mort a surpris tous les fans, dont la plupart s’attendait à voir Jon Snow venir à bout du Roi de la nuit dans un duel. Cette fin était cependant prévue depuis longtemps, puisque la dague en acier valyrien avait été donnée à Arya par Bran dans la saison précédente. En servant à tuer le Roi de la nuit, l’arme a ainsi accompli son destin. Bien que la fin de Game Of Thrones ait été beaucoup critiquée par les fans, cette scène mémorable est sans doute une des plus satisfaisante de cette ultime saison.

Source : SCREEN RANT