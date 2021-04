Garmin dévoile les montres connectées Venu 2, disponibles au même prix avec une meilleure autonomie

Garmin a dévoilé les smartwatches Venu 2 et Venu 2S, plus petites, orientées vers le fitness et dotées d’une foule de fonctions de santé supplémentaires par rapport au modèle Venu original.

Garmin dispose d’une liste énorme de smartwatches, et la plupart s’adressent à ceux qui s’entraînent régulièrement plutôt qu’à ceux qui font de l’exercice de manière occasionnelle.

Garmin Venu 2 et 2S – Crédit : Garmin

La nouvelle série Garmin Venu 2 se compose d’un modèle classique de 45 mm avec un bracelet de 22 mm et d’un modèle plus petit de 40 mm portant la lettre S avec un bracelet de 18 mm. Ces deux modèles sont déjà disponibles en France au prix de 399,99 euros chacun dans plusieurs combinaisons de couleurs différentes.

Les deux versions sont dotées d’un boîtier en acier inoxydable, d’un bracelet en silicone à dégagement rapide et d’un écran protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3. L’écran tactile AMOLED circulaire dispose également d’un mode Always On Display en option. Pour ceux qui préfèrent les montres carrées, Garmin avait présenté la Venu SQ l’année dernière.

Quelles caractéristiques techniques pour les Garmin Venu 2 et 2S ?

La Venu 2 a une autonomie pouvant atteindre 11 jours en mode smartwatch, mais la durée de vie est beaucoup plus courte lorsqu’elle est en mode GPS. En effet, vous ne pourrez utiliser Venu 2 que pendant huit heures et la Venu 2S pendant sept heures. Grâce à la charge rapide, ces montres peuvent fournir une journée d’autonomie en seulement 10 minutes de charge.

Avec la Venu 2, Garmin ne s’est pas trop éloigné de la formule de l’original, mais a apporté quelques améliorations utiles. En effet, on trouve de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé, comme un suivi plus approfondi du sommeil et une fonctionnalité qui estime votre âge en fonction de votre forme physique.

De plus, un mode « instantané » vous demande de rester assis pendant deux minutes, puis vous renvoie des informations sur votre rythme cardiaque, la variabilité de votre rythme cardiaque, la saturation en oxygène de votre sang, votre niveau de stress et votre fréquence respiratoire.

Enfin, les plus de 25 programmes sportifs présents sur la montre comprennent la marche, la course, le cyclisme, la natation en piscine, le golf, le yoga et bien d’autres encore. Si vous souhaitez acheter une montre GPS pour le sport, mais que vous ne savez pas laquelle choisir, vous pouvez aller consulter notre comparatif.

Source : Garmin