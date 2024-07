Galaxy Watch 7 et Watch Ultra : date de sortie, prix, caractéristiques, tout savoir sur les nouvelles montres connectées de Samsung

Samsung s’apprête à lever le voile sur ses nouvelles montres connectées. En plus de la Galaxy Watch 7, le constructeur ajoute une corde à son arc, avec la Galaxy Watch, une montre aux ambitions premium affirmées. On vous dévoile ici tout ce qu’il y a savoir sur ces montres avant leur sortie prochaine.

Après les Galaxy Watch 6 et la sortie récente de la Galaxy Watch FE, Samsung va présenter sa nouvelle gamme de montres connectées. Cette année, le constructeur fait le choix d’abandonner le modèle Classic de l’an passé pour proposer une version premium baptisée Ultra. Il est clair que le géant sud-coréen entend faire de l’ombre à son concurrent à la pomme avec ce nouveau modèle. La Galaxy Watch 7, qui se présente quant à elle comme une mise à jour du modèle précédent, est toujours disponible en versions Bluetooth et 4G dans différentes tailles. Nous avons réuni dans ce dossier tout ce qu’il y a à savoir sur les Galaxy Watch édition 2024.

Samsung présentera les Galaxy Watch 7 et Ultra à le 10 juillet 2024 à l’occasion de son évènement Galaxy Unpacked. Les nouvelles montres seront présentées aux côtés des nouveaux pliables de Samsung, les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, ainsi que de la nouvelle venue, la bague connectée Galaxy Ring. Si la date de sortie des montres connectées restent pour l’heure inconnue, nous avons toutefois une idée de leur fenêtre de lancement.

En effet, le constructeur sud-coréen a pour habitude de lancer les précommandes de ses nouveaux produits, dans la foulée de leur présentation. Cette période dure généralement deux semaines. C’est pourquoi, il y a de grandes chances pour que les montres soient disponibles à partir du 24 juillet 2024. Nous ne manquerons pas de vous confirmer cette information au moment de la présentation.

💰 Quel est le prix des Galaxy Watch 7 et Ultra ?

Samsung dévoilera le tarif des Galaxy Watch 7 et Watch Ultra au moment de la présentation officielle. Toutefois, si l’on se base sur les tarifs de la précédente génération, la montre pourrait être commercialisée entre 319 € et 399 € selon les versions. D’après une fuite, la grille tarifaire resterait effectivement inchangée. Une information corroborée par le site de bons plans Dealabs qui a partagé les prix suivants :

Samsung Galaxy Watch 7 (Bluetooth / 40 mm) : 319 €

Samsung Galaxy Watch 7 (Bluetooth / 44 mm) : 349 €

Samsung Galaxy Watch 7 (Bluetooth + 4G / 40 mm) : 369 €

Samsung Galaxy Watch 7 (Bluetooth + 4G / 44 mm) : 399 €

Selon la même source, la Galaxy Watch Ultra sera quant à elle disponible dans une unique version (Bluetooth + 4G / 47 mm) au prix de 699 €. Soit 200 € de moins que sa concurrente directe l’Apple Watch Ultra 2.

⚙️ Caractéristiques des Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra

Le célèbre leaker billbil-kun de Dealabs a par ailleurs révélé la fiche technique des nouvelles montres connectées de Samsung. Voici ce qu’il faut attendre des Galaxy Watch 7 et Watch Ultra :

Galaxy Watch 7 Galaxy Watch Ultra Dimensions / poids 40 mm : 40,4 x 40,4 x 9,7 mm / 28,9 g

44 mm : 44,4 x 44,4 x 9,7 mm / 33,8 g 47 mm : 47,4 x 47,1 x 12,1 mm / 60,5 g Matériaux Boîtier en aluminium, verre en saphir et cadran 3D Glass à l’arrière Boîtier en titane, verre en saphir et cadran 3D Glass à l’arrière Écran 40 mm : Super AMOLED – 1,3″ – 432 × 432 pixels – 330 ppp

44 mm : Super AMOLED – 1,5″ – 480 x 480 pixels – 327 ppp Super AMOLED – 1,5″ – 480 x 480 pixels – 327 ppp Processeur Exynos W1000 Exynos W1000 Mémoire RAM 2 Go 2 Go OS Wear OS 5 – One UI Watch 6 Wear OS 5 – One UI Watch 6 Stockage 32 Go 32 Go Batterie 40 mm : 300 mAh

44 mm : 425 mAh 590 mAh Résistance IP68 / 5 ATM / MID STD 810 H IP68 / 10 ATM / MID STD 810 H

⌚ Quel design pour les montres connectées Galaxy Watch 2024 ?

À en croire les visuels publiés par le leaker Evan Blass, la Galaxy Watch 7 devrait profiter d’un design relativement proche de l’ancien modèle. Un nouveau capteur de fréquence cardiaque fait toutefois son apparition au dos. En ce qui concerne les matériaux, la nouvelle génération dispose d’un boîtier en Aluminium Armor, d’un cadran 3D Glass à l’arrière et d’un verre en saphir à l’avant.

La déclinaison Ultra adopte quant à elle un style résolument premium, similaire à sa concurrente l’Apple Watch. Elle dispose en effet d’un écran rond incrusté dans un boîtier carré. On distingue par ailleurs trois boutons sur la tranche droite, dont le « Quick Button » au centre. La montre haut de gamme disposerait par ailleurs d’une lunette rotative, à l’instar du modèle Classic de l’an dernier. La Galaxy Watch Ultra dispose par ailleurs d’une robustesse à toute épreuve, grâce à son boîtier en titane. Pour le reste, elle utiliserait les mêmes matériaux que la Watch 7.

La Galaxy Watch 7 © Evan Blass

Selon les dernières rumeurs en date, la Galaxy Watch 7 sera déclinée en deux tailles différentes de 40 et 44 mm, comme le modèle précédent. Les utilisateurs pourront ainsi opter pour la version qui correspond le mieux à leur morphologie. La version 40 mm présentera des dimensions de 40,4 x 40,4 x 9,7 mm, un poids de 28,9 g, et un écran de 1,3 pouces. La plus grande déclinaison affichera pour sa part des dimensions de 44,4 x 44,4 x 9,7 mm, un poids de 33,8 g et un écran de 1,5 pouces.

Pour ce qui est du modèle Ultra, Samsung aurait prévu une unique version de 47 mm affichant des dimensions de 47,4 x 47,1 x 12,1 mm, un poids de 60,5 g et un écran de 1,5 pouces. Ce modèle se destine ainsi aux plus gros poignets.

La Galaxy Watch Ultra © Evan Blass

Selon le site Dealabs, les nouvelles montres de Samsung seront proposées en trois coloris. Dans un premier temps, le vert sera disponible pour toutes les déclinaisons de la Galaxy Watch 7. La couleur crème sera quant à elle réservée aux modèles 40 mm, tout comme le coloris argent sera exclusif aux modèles 44 mm. La Galaxy Watch Ultra sera quant à elle disponible en gris titane avec un bracelet orange, argent titane avec un bracelet noir, ou blanc titane avec un bracelet blanc.

🦾 Quelles sont les performances des Watch 7 et Ultra ?

Les montres seront équipées du nouveau processeur maison de Samsung : l’Exynos W1000, épaulé par 2 Go de RAM. Ce dernier profite d’une gravure 3 nm, contre 5 nm sur la génération précédente. Cette finesse de gravure, combinée au fait qu’il utilise des technologies basse consommation comme l’Inter Frame Power Off, l’Ultra Under Drive, le Bluetooth LE, ou encore la RAM LPDDR5 devrait lui permettre de profiter d’une meilleure efficacité énergétique.

Les performances ne seront pas non plus en reste sur ce processeur nouvelle génération, équipé de cinq cœurs, dont un cœur Cortex-A78 et quatre puces Cortex-A55 basse consommation. Selon Samsung, l’Exynos W1000 serait en effet capable de lancer des applications 2,7 fois plus rapidement que l’Exynos W930 présent sur les Galaxy Watch 6. De plus, le gain de puissance ne serait pas non plus négligeable, puisque les performances seraient jusqu’à 3,7 fois supérieures pour les tâches multicœur (3,4 fois en monocœur).

En plus de pouvoir exécuter les applications avec une grande fluidité, le processeur offre une expérience de lecture améliorée, notamment grâce à son moteur d’affichage permanent 2,5D. Par ailleurs, la Galaxy Watch 7 serait toujours en mesure de proposer une luminosité maximale de 2000 nits. La Galaxy Watch Ultra monterait quant à elle jusqu’à 3000 nits. Les deux montres devraient également profiter d’une capacité de stockage de 32 Go.

⭐ Quelles sont les fonctionnalités des nouvelles smartwatches de Samsung ?

Les nouvelles Galaxy Watch proposeront les fonctionnalités suivantes :

GPS

Capteur de luminosité

Capteur géomagnétique

Accéléromètre

Baromètre

Gyroscope

Capteurs de fréquence cardiaque électrique et optique

Électrocardiogramme (ECG)

Capteur de température

Capteur de pression artérielle

Capteur SpO2 (taux d’oxygène dans le sang)

Microphone et haut parleur

On retrouve un certain nombre de fonctions déjà présentes sur les Galaxy Watch 6. Les nouveaux modèles devraient toutefois embarquer un capteur de fréquence cardiaque, le BioActiveSensor 2. Ce dernier, plus précis, permettrait d’évaluer l’activité cardiaque pendant et après l’effort.

Par ailleurs, selon une découverte d’Android Anthority dans le code de l’application Samsung Health, deux nouvelles fonctionnalités de santé devraient faire leur apparition. Une qui permet de calculer l’âge métabolique (AGE), et une autre qui permet de surveiller le taux de sucre dans le sang. Concernant cette dernière, seule la Galaxy Watch Ultra pourrait en profiter. En effet, la montre haut de gamme pourrait intégrer un capteur de glycémie.

La Galaxy Watch 7 © Evan Blass

Les montres profiteront de la surcouche One UI 6 Watch, basé sur Wear OS 5. Cette dernière ajoutera de nouvelles fonctionnalités de santé liées à Galaxy AI. En pratique, les utilisateurs pourront découvrir un score d’énergie allant de 0 à 100, qui leur donneront une indication sur leur état de santé, en croisant notamment les différentes données collectées par la montre : fréquence cardiaque, activité, sommeil, etc.

Un score de sommeil sera également de la partie, et permettra d’évaluer la qualité de votre nuit, en se basant ici encore sur différents indicateurs, comme le nombre de mouvements effectués pendant votre sommeil, la fréquence respiratoire moyenne, ou encore le temps nécessaire à l’endormissement.

© Samsung

D’autres fonctions feront également leur apparition, à l’instar de Wellness Tips, qui aidera les utilisateurs à atteindre leurs objectifs personnels en matière de santé, en leur proposant des conseils de bien-être, Workout Routine qui aidera les sportifs à concevoir un entraînement personnalisé, ou encore Race qui permettra aux coureurs et cyclistes de comparer leurs performances actuelles et passées sur un même parcours. Samsung ajoutera également la mesure des seuils d’aérobie et d’anaérobie et le seuil fonctionnel de puissance (FTP), afin de permettre aux coureurs et cyclistes d’analyser leurs performances, dans le but de s’améliorer.

Les données Les nouvelles montres ne seront pas les seules à profiter de ces nouveautés, qui seront également disponibles pour les modèles antérieurs jusqu’aux Galaxy Watch 4.

🔋 À quelle autonomie s’attendre sur les Galaxy Watch 7 et Ultra ?

La Galaxy Watch 7 conservera la batterie de son aînée. En effet, le modèle 40 mm embarquera un accumulateur de 300 mAh, tandis que la variante 44 mm optera pour une batterie de 425 mAh. Comme expliqué plus haut, le nouveau processeur devrait offrir une meilleure efficacité énergétique, et donc en toute logique une meilleure autonomie. Toutefois, nous ne pourrons vérifier cela qu’au moment du test.

Quant à la Watch Ultra, la nouvelle montre connectée premium sera équipée d’une batterie de 590 mAh ; presque deux fois plus puissante que la batterie du modèle classique en taille 40 mm. Cette déclinaison devrait donc être, en toute logique, la plus endurante de toutes.

La Galaxy Watch Ultra © Onleaks x Smartprix

🤖 Avec quels appareils les nouvelles montres sont elles compatibles ?

Les nouvelles montres seront comme à l’accoutumée uniquement compatibles avec les smartphones Android. Il sera nécessaire de disposer au minimum de la version 11.0. Les nouvelles Galaxy Watch prendront également en charge les Galaxy Buds+, ainsi que les modèles ultérieurs. Les smartwatches de Samsung ne seront donc toujours pas compatibles avec les iPhone. Pas plus que ne le sont les Apple Watch avec les mobiles Android.