Garmin lance ses 5 nouvelles montres alliant luxe et performances

La MARQ Adventurer © Garmin

Garmin vient de lancer cinq nouveaux modèles ultra-premium sur le marché des montres connectées. Il s’agit de la collection MARQ de seconde génération composée de cinq montres luxueuses et truffés de technologies. Elles sont affublées d’un boîtier en titane de grade 5 avec un verre bombé en cristal de saphir recouvrant l’écran tactile AMOLED. Elles proposent chacune un suivi de la fréquence cardiaque, de la respiration et du stress. Des informations détaillées sur le sommeil sont également collectées.

Ces cinq modèles assurent une autonomie de 16 jours (en mode montre connectée) et jusqu’à 6 jours si vous laissez constamment l’écran allumé. Toutes ces montres ont en commun des fonctionnalités diverses et variées pour les entraînements sportifs. Outre leurs bracelets, elles se distinguent par leurs compétences particulières dédiées à des pratiques spécifiques.

MARQ Athlete

Assorti d’un bracelet en silicone, le modèle Athlete est le moins onéreux. Il se destine aux sportifs soucieux de suivre leurs métriques de performances en temps réel. Outre des profils d’activités préchargés, des exercices animés sont suggérés ainsi qu’une charge d’entraînement adapté en fonction de votre état de forme. Globalement, ses multiples fonctionnalités permettent aux sportifs de planifier au mieux leurs entraînements tout en mesurant leurs performances et leur marge de progression. Son prix ? 1 950 €

© Garmin

MARQ Adventurer

Le modèle Adventurer est équipé quant à lui d’un bracelet hybride en cuir et en caoutchouc avec une lunette surplombée d’un compas à 360 degrés. Des cartes topographiques préchargées vous renseignent sur les courbes de niveau, dénivelés, sommets et autres cours d’eau qui se dresseront sur votre parcours. Vous pouvez aussi surveiller votre niveau d’oxygène dans le sang, ce qui est idoine pour les performances à haute altitude. La montre propose en outre des fonctions dédiées au surf (infos sur les marées et la hauteur des vagues) et au ski de fond. Son prix ? 2 250 €

© Garmin

MARQ Golfer

Cap à présent sur le modèle Golfer et son bracelet en nylon tri-tons tissé. Comme son nom l’indique, celle-ci se destine aux golfeurs. Elle donne notamment la direction et la vitesse du vent afin de choisir plus aisément le club idoine à utiliser et la direction à privilégier pour le swing. Du reste, 42 parcours du monde entier sont préchargés dans l’appareil. Vue détaillée du green, suivi des clubs couplé à la montre, vue des obstacles… Les golfeurs l’utiliseront à souhait pour affiner leur jeu. Son prix ? 2 350 €

© Garmin

MARQ Captain

La montre Captain est également équipée d’un bracelet en nylon tri-tons tissé façon jacquard. Les marins apprécieront son compte à rebours pour regate et ses données précises obtenues après le couplage avec les appareils compatibles à bord (profondeur, régime moteur, vent, etc). Une fonctionnalité vous permet même de piloter votre bateau depuis votre poignet en contrôlant le pilote automatique (cap, modèle de manœuvre, itinéraire à suivre). La Captain vous indique les changements de marée via des alertes et vous permet de marquer des waypoints. Son prix ? 2 350 €

© Garmin

MARQ Aviator

Enfin, voici la MARQ Aviator et son bracelet en titane renforcé. Au menu : une base de données aéronautique mondiale, une carte défilante et des rapports météo dédiés à l’aviation. Ce modèle vous distille en outre des informations précises sur les pistes d’aéroports (orientation, vent, longueur, fréquences utilisées). Une aiguille de cap HSI vous indique si vous êtes bien positionné par rapport à la trajectoire de vol voulue. Un oxymètre de pouls vous révèle comment votre niveau d’oxygène s’accommode de l’air raréfié en altitude. Comptez également sur un altimètre barométrique, des alertes paramétrables et un mode d’urgence qui vous assiste en cas de problème. Son prix ? 2 550 €