Garmin lance l’Instinct 2 : le retour de la montre connectée la plus robuste

Lorsque nous avions relayé la fuite de la gamme Garmin avant le CES 2022, l’Instinct 2 apparaissait au catalogue. Pourtant, elle ne faisait pas partie des modèles officialisés en janvier. Le tort est désormais réparé. Garmin dévoile l’Instinct 2 aujourd’hui.

Garmin Instinct 2 – Crédit : Garmin

Notre plaisir n’est pas dissimulé. La première itération de la Garmin Instinct est une véritable réussite. Sous son design très rustique, mais ultra résistant, se cache une montre connectée avec GPS intégré. Dopée aux fonctions sportives, elle dispose aussi d’une sélection d’outils pour se repérer en environnement hostile. Une vraie montre d’aventurier qui nous accompagne encore dans tous nos périples et même dans les travaux manuels tant elle sait encaisser les chocs et être maltraitée.

La Garmin Instinct 2 s’adapte à votre activité

Avec l’Instinct 2, ce n’est pas qu’une montre connectée qui sort, mais toute une gamme. Fort de plusieurs déclinaisons depuis sa sortie en 2018, l’Instinct revient avec une panoplie complète :

Instinct 2 Standard

Instinct 2 Camo > finition camouflage

> finition camouflage Instinct 2 Tactical > ajoute des fonctionnalités tactiques pour militaires (bouton reset des données, mode furtif qui enregistre les données de l’activité sans dévoiler la position, écran qui fonctionne avec les lunettes de vision nocturne, double format de coordonnées GPS, mode d’activité Jumpmaster pour le saut en parachute)

> ajoute des fonctionnalités tactiques pour militaires (bouton reset des données, mode furtif qui enregistre les données de l’activité sans dévoiler la position, écran qui fonctionne avec les lunettes de vision nocturne, double format de coordonnées GPS, mode d’activité Jumpmaster pour le saut en parachute) Instinct 2 Surf > elle intègre des programmes spécifiques pour le surf, le windsurf et le kiteboard. Elle propose notamment les données des marées, mais aussi la hauteur des vagues, la force du vent ou encore les spots de surf à proximité.

> elle intègre des programmes spécifiques pour le surf, le windsurf et le kiteboard. Elle propose notamment les données des marées, mais aussi la hauteur des vagues, la force du vent ou encore les spots de surf à proximité. Instinct 2 Dézl > dédiée aux routiers, plus de précisions ci-dessous

En revanche, exit la montre dédiée à l’esport, elle n’est pas reconduite.

Garmin Instinct 2 Surf – Crédit : Garmin

Instinct 2 introduit un modèle pour les routiers

Cette dernière est une nouveauté. Elle est spécifiquement conçue pour les chauffeurs poids lourds professionnels. « Robuste et connectée suit vos statistiques de santé, donne accès à des séances d’exercices courts et contribue à promouvoir un mode de vie plus sain sur la route« , décrit Garmin. Elle s’inscrit ainsi dans la collection Dézl de Garmin, qui comprend également des GPS avec lesquelles l’Instinct 2 Dézl peut être appairée.

Garmin Instinct 2 Dézl – Crédit : Garmin

Garmin décline l’Instinct 2 en 40 mm avec l’Instinct 2S

Nouveauté de l’Instinct 2, elle est disponible en deux tailles. Alors que l’Instinct n’était disponible qu’en 45 mm, Garmin propose désormais sa montre d’aventurier en 40 mm également. Elles sont reconnaissables à la dénomination Instinct 2S. À l’usage, notre poignet s’était habitué à un grand format. Néanmoins, Garmin a l’intelligence de ne pas oublier cette fois-ci les poignets menus qui ont tout aussi droit d’affronter des situations extrêmes.

L’Instinct 2 gonfle ses prix

Cette différence de taille de boîtier n’influe pas sur le prix de la montre. L’Instinct 2 ou 2S est disponible dès maintenant au prix de base de 349,99 €. C’est 50 € de plus que l’Instinct de première génération lors de son lancement. Idem sur les autres éditions et sur l’ajout de l’option de charge solaire, facturée 50 €.

Garmin Instinct 2 – Crédit : Garmin

Instinct 2 : une autonomie illimitée en mode connecté

Avec l’Instinct 2, Garmin améliore encore l’autonomie de sa montre. Son écran monochrome lui permettait déjà d’être utilisable durant plusieurs semaines ou 16 heures en GPS. Aujourd’hui, la batterie va encore plus loin. Garmin annonce quatre semaines d’autonomie en montre connectée. Mieux encore, avec l’option solaire, le modèle 45 mm est même annoncé avec une autonomie illimitée en mode montre connectée. On a hâte de mettre cette annonce à l’épreuve.

Tous les modèles ne sont pas disponibles en solaire. L’Instinct 2 Camo et Dézl en sont ainsi privées. Etrange puisque l’Instinct première du nom est disponible en version solaire dans son édition Camo.

Personnalisez votre Instinct 2 !

Garmin propose une nouvelle offre avec son Instinct 2 : la personnalisation. Fin mars, le programme Your Watch, Your Way de Garmin permettra aux futurs acheteurs de créer des versions personnalisées de l’Instinct 2 ou 2S. Leur sera proposé un large choix de lunettes et de bracelets pour plus de 240 combinaisons différentes.