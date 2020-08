GeForce NOW : le service de cloud gaming de NVIDIA débarque sur les Chromebook

Crédit : NVIDIA

NVIDIA a annoncé au travers d’un billet de blog que les « utilisateurs de Chromebook rejoignent les millions d’utilisateurs sur PC, Mac, SHIELD et appareils mobiles Android qui jouent déjà à leurs jeux favoris sur notre service de cloud gaming avec les performances GeForce ». Vous pouvez dès aujourd’hui accéder à GeForce NOW depuis votre Chromebook en vous rendant sur le site du service de cloud gaming. Si vous n’avez pas encore de compte, il vous suffit de vous inscrire gratuitement. L’abonnement à GeForce NOW coûte 5,49 € par mois et vous pouvez bénéficier du premier mois gratuit.

Google Stadia, GeForce Now, Microsoft xCloud, etc. : quelle offre de Cloud Gaming choisir ?

Les utilisateurs de Chromebook peuvent désormais jouer aux jeux gourmands de leur bibliothèque Steam

Si vous possédez un Chromebook, vous savez à quel point ces machines ne sont tout simplement pas conçues pour le jeu vidéo. En général, les joueurs passent par le Google Play ou installent Linux. Même s’ils réussissent à installer leurs jeux favoris, un deuxième problème encore plus important se pose. Les spécifications techniques du Chromebook ne lui permettent pas de faire tourner les jeux gourmands. Tous ces problèmes sont maintenant résolus avec l’arrivée du cloud gaming, et plus particulièrement de GeForce NOW.

Le Chromebook a deux avantages principaux : sa portabilité et son prix. Celui-ci est bien plus faible que le prix d’un ordinateur portable dédié aux jeux vidéo. Comme NVIDIA l’a expliqué, le PC sous ChromeOS devient l’outil idéal pour travailler et naviguer sur Internet tout en ayant accès à une bibliothèque de jeux virtuelle. De plus, GeForce NOW permet maintenant de synchroniser la bibliothèque Steam.

L’arrivée de GeForce NOW sur les Chromebook n’est pas sans gêner Google Stadia qui essaye de dominer l’industrie du cloud gaming en ajoutant régulièrement de nouvelles fonctionnalités comme « Click to Play » qui permet de rejoindre un jeu en cliquant sur un lien ou même « Crowd Play » qui permet aux joueurs de rejoindre la partie de leur streamer préféré. Il ne faut pas non plus oublier xCloud de Microsoft qui vient d’être lancé en bêta pour tous les abonnés du Xbox Game Pass Ultimate.

Source : NoFrag