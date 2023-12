Gemini Pro, la nouvelle IA de Google, est disponible pour les développeurs

Google a présenté récemment Gemini, un nouveau modèle d’IA qui existe en plusieurs tailles, dont Ultra, Pro et Nano. Gemini Pro, qui s’adresse aux développeurs et aux entreprises qui veulent bénéficier des capacités d’IA avancées dans leurs applications, est désormais disponible.

Gemini Pro est disponible pour les développeurs © Google

Google a annoncé récemment Gemini, un nouveau modèle d’IA qui se décline en plusieurs versions, dont Ultra, Pro et Nano. Gemini Pro, destiné aux développeurs et aux entreprises qui veulent profiter des capacités d’IA avancées dans leurs applications, est enfin disponible.

Gemini Pro a la capacité de prendre du texte en entrée et de générer du texte en sortie. Il a aussi un point de terminaison multimodal Gemini Pro Vision, qui permet de mélanger du texte et des images en entrée et de générer du texte en sortie, pour des applications diverses. Il prend en charge 38 langues dans plus de 180 pays et territoires.

Développeurs, vous pouvez essayer Gemini Pro dès aujourd’hui

Les développeurs ont accès à des kits de développement logiciel (SDK) pour Python, Android (Kotlin), Node.js, Swift et JavaScript, ce qui leur donne des possibilités d’intégration variées et adaptées à leurs besoins spécifiques.

Google a également dévoilé Google AI Studio, un outil de développement web. Il permet un développement rapide et l’obtention de clés API, avec un quota gratuit de 60 requêtes par minute. Il rend ainsi plus facile le démarrage et le transfert vers les environnements de développement intégrés (IDE) souhaités.

Les développeurs peuvent passer de Google AI Studio à Vertex AI sur Google Cloud, une plateforme d’IA qui comprend d’ailleurs Imagen 2, le nouveau générateur d’images de Google. Vertex AI offre des options de personnalisation pour Gemini et des fonctionnalités de sécurité, de confidentialité, de gouvernance des données et de conformité de niveau entreprise.

Les développeurs peuvent utiliser gratuitement Gemini Pro et Gemini Pro Vision via Google AI Studio. Des (petits) frais par 1 000 caractères ou image seront facturés après la disponibilité générale au début de l’année prochaine sur les deux plateformes.

Comme nous vous l’avions expliqué, Gemini Pro est aussi et déjà intégré à plusieurs produits Google, dont le Pixel 8 Pro et une version spéciale de Bard, le service de création de contenu de la firme de Mountain View.

Source : Google