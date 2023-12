Google lance Imagen 2, le générateur d’images par IA qui va doubler DALL-E 3

Google AI

Google Cloud a lancé aujourd’hui Imagen 2, la nouvelle version de sa technologie qui permet de créer des images à partir de descriptions textuelles. Cette innovation pourrait bien faire de l’ombre à DALL-E 3 d’OpenAI, qui alimente le créateur d’images de Bing.

Google Cloud dévoile Imagen 2, une IA qui transforme le texte en images réalistes

Imagen 2 est le résultat des recherches de Google DeepMind, le laboratoire d’intelligence artificielle de Google. Le modèle s’appuie sur un ensemble colossal de textes et d’images, qu’il utilise pour apprendre à convertir le texte en images correspondantes.

« Imagen 2 sur Vertex AI offre à nos clients la possibilité de personnaliser et de déployer Imagen 2 avec des outils intuitifs, une infrastructure entièrement gérée et des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité intégrées », affirme l’entreprise, dans son communiqué officiel.

Dans sa démonstration, Google montre qu’Imagen 2 peut générer des images à partir de diverses consignes, comme des descriptions d’objets, de scènes ou de concepts du monde réel. L’IA semble aussi parfaitement capable de faire des logos à partir de simples prompts, comme vous pouvez le voir.

À lire : Les meilleurs générateurs d’images par intelligence artificielle

D’après le géant de la technologie, le modèle est aussi capable de produire des images avec une résolution plus élevée, plus de détails et un éclairage plus réaliste que l’image originale. Il est encore plus précis lorsqu’il s’agit de reproduire du texte ou d’autres éléments dans les images. Question sécurité, « Imagen 2 comprend également des filtres de sécurité complets pour aider à prévenir la génération de contenu potentiellement nocif », assure l’entreprise.

Imagen 2 © Google

Imagen 2 est d’ores et déjà disponible sur Vertex AI, la plateforme d’intelligence artificielle de Google Cloud. Pour l’essayer, vous pouvez vous inscrire au Trusted Tester Program de Google ici.