Gen V : le spin-off de The Boys se dévoile entièrement en vidéo

The Boys dévoile une vidéo pour annoncer le spin-off Gen V. Une série suivant une nouvelle génération de super-héros formés par Vought International. La promesse d’un ton similaire à The Boys avec beaucoup de gore et autres situations irrévérencieuses.

Un spin-off annoncé en vidéo – Crédit : Amazon Studios

Si Les Anneaux de Pouvoir promet énormément avec son premier trailer grandiose, la poule aux œufs d’or de Prime Video reste The Boys. Après une saison 3 clôturée par un cliffhanger sinistre, Amazon officialise une toute nouvelle série dérivée appelée Gen V. Une production originale qui promet énormément et se dévoile aujourd’hui en vidéo sur le compte Twuitter officiel de The Boys. L’occasion de découvrir le synopsis, le casting et d’autres informations. Les amateurs de l’univers vont se régaler juste après le spin-off d’animation The Boys présentent : Les Diaboliques.

Une série qui suit des apprentis super-héros à l’université

Allow us to introduce ya to GEN V, The Boys college spinoff in the works with this brilliant bunch. pic.twitter.com/OOKjjqb87y — THE BOYS (@TheBoysTV) July 15, 2022

Amazon vient tout juste d’officialiser Gen V, un spin-off se déroulant dans l’univers de The Boys. L’occasion pour Prime Video de dévoiler le synopsis complet de cette série qui suit de nouveaux personnages. Se déroulant dans une université gérée par la multinationale malfaisante Vought International, ce spin-off suit de jeunes super-héros pendant leurs études.

Gen V est une série irrévérencieuse, Rated-R, qui expose la vie de Supes compétitifs alors qu’ils se mettent à l’épreuve du côté physique, sexuel et moral. Ils concourent pour obtenir les meilleurs contrats dans les meilleures villes. C’est une production sur l’université à la Hunger Games avec tout le cœur, la satire et la vulgarité de The Boys.

Sans date de diffusion précise, la série met en scène Jaz Sinclair et Chance Perdomo (Les Nouvelles Aventures de Sabrina sur Netflix), Shelley Conn (Bridgerton) ou encore Lizze Broadway (Bones) ou encore London Thor (Shameless). Le showrunner de The Boys, Eric Kripke, est producteur exécutif tout comme Seth Rogen et Evan Goldberg.

Une approche similaire à The Boys ?

C’est en tout cas ce qu’indique le casting dans la vidéo ci-dessus. La promesse de toujours plus de moments intenses et du gore au passage, comme toujours avec The Boys. On imagine un ton similaire mais aussi beaucoup de violence. Après tout, ces jeunes super-héros sont en compétition.

On imagine déjà les coups bas médiatiques et autres comportements de psychopathe digne d’un Homelander, Black Noir ou The Deep. Les Sept n’auront sans doute rien à envier à cette nouvelle génération.

Source : Game Spot