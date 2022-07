Les Anneaux de Pouvoir : un long trailer grandiose pour la série Le Seigneur des Anneaux de Prime

Crédit : capture d’écran YouTube

Après un teaser nous dévoilant une comète s’écrasant en Terre du Milieu, Prime régale ses fans avec un premier trailer saisissant pour Les Anneaux de Pouvoir. Une série ambitieuse produite par Amazon basée sur l’œuvre de J. R. R. Tolkien après la trilogie de Peter Jackson. L’occasion de découvrir 2 minutes et 30 secondes dans un univers grandiose avec les personnages légendaires du Royaume insulaire de Númenor. Assez discuté, place aux images.

Des images grandioses dans un trailer de 2 minutes 30

Plusieurs mois d’attente enfin récompensées pour les amateurs du Seigneur des Anneaux. La série Les Anneaux de Pouvoir délivre un long trailer épique et ambitieux d’une intrigue se situant pendant le Deuxième Âge de la Terre du Milieu. L’occasion de retrouver plusieurs personnages : Isildur, Elendil, Pharazôn ou encore la Régente Míriel. Ce récit introduit aussi de nouveaux Númenoréens, Kemen et Eärien.

L’intrigue se déroule dans plusieurs royaumes avec Lindon et Eregion où se trouvent les Elfes, Khazad-dûm pour les Nains ou encore les Terres du Sud, le désert de Northernmost Waste, les mers de Sundering et l’île légendaire de Númenor.

Ce trailer permet de découvrir les images de la première saison sur les 5 prévues d’une durée de 8 épisodes pour cette fournée programmée pour le vendredi 2 septembre 2022 dans plusieurs pays dont la France. Chaque semaine, Prime sort un nouvel épisode pour tenir sur la distance et captiver les spectateurs.

Une série sous forme de préquel

Bien évidemment, Les Anneaux de Pouvoir n’est pas la seule adaptation du Seigneur des Anneaux. Sauf que cette fois-ci, l’intrigue prend place plusieurs milliers d’années avant les événements des livres de J. R. R. Tolkien. L’occasion de découvrir une ère où de grands pouvoirs émergent avec des royaumes en pleine gloire avant l’effondrement.

