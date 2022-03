George R.R. Martin nous informe sur les prequels de Game of Thrones à venir

À cette occasion, nous apprenons que George R.R. Martin n‘est pas un lointain conseillé concernant la création des prequels de Game of Thrones « J‘ai vu des commentaires me demandant à quel point je suis impliqué dans ces nouvelles séries. La réponse est : beaucoup. Profondément, fortement impliqué dans chacune des nouvelles séries. »

Georges R. R. Martin – Crédits : Flickr

Jusqu’à présent, Martin a soutenu qu’il ne serait pas un écrivain crédité sur les nouveaux scripts des émissions préquelles, mais cette intervention indique clairement qu’il a promulgué beaucoup de conseils. Il est sûrement attentif à ce que les créateurs suivent son modèle cette fois-ci.

Georges R. R. Martin s’est investi pleinement

« Ceux-ci ont pris une tonne de mon temps et de mon attention cette année », a écrit notre grincheux préfèré. « C’est mon univers » dit-il, « et même si j’ai travaillé en étroite collaboration avec des écrivains et des showrunners fantastiques, c’est finalement à moi d’essayer de garder le canon… eh bien, canonique… et de faire tout ce que je peux pour faire en sorte que le nouveau projet ait bonne figure. »

L’écriture de The Winds of Winters avance

Martin nous a livré également des nouvelles de ses progrès concernant l’écriture de The Winds of Winters. Ce sera le sixième Tome de la série A Song of Ice and Fire, base de la série Game of Thrones. Il aurait fait des progrès considérables durant la période 2020-2021.

House of the Dragon

House of the Dragon sera le premier spin-off que les téléspectateurs verront de la franchise. Martin dit aimer la première saison qui est en train d’être éditée « J’ai hâte d’en voir plus. »

The Sea Snake

Connue auparavant sous le nom de Nine Voyages, cette série, qui parle de Corlys Velaryon est actuellement en phase d’écriture pilote.

The Ten Thousand Ships

La showrunner Amanda Segel (Helstrom, The Mist) a livré plus d’un brouillon du scénario pilote. « Nous allons de l’avant« , déclare l’auteur.

A Knight of the Seven Kingdoms

La première saison de la série adaptera la première nouvelle de Dunk & Egg, « The Hedge Knight » et le projet est déjà amorcé.

The Golden Empire

Cette série d’animation se passera à Yi Ti, une nation d’Essos dans les romans. L’auteur affirme ne pas pouvoir nous en dire plus.

Quant aux projets plus immédiats,une version illustrée et condensée de Fire & Blood sera publiée fin 2022. Il y a du pain sur la planche.

