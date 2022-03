Game of Thrones : les créateurs David Benioff et D.B. Weiss ne sont pas intéressés par les spin-offs

Alors que HBO prépare plusieurs spin-offs basés sur l’univers de Game of Thrones, les créateurs de la série David Benioff et D.B. Weiss ont confirmé qu’ils ne sont pas impliqués dans ces projets. Il est « temps de passer à autre chose » pour eux.

En dépit de la déception générale du final de Game of Thrones, HBO n’est pas près d’abandonner l’univers imaginé l’auteur George R.R. Martin à l’origine de la saga littéraire Le Trône de fer. En effet, HBO prépare plusieurs spin-offs de Game of Thrones, dont House of the Dragon qui est attendu pour cette année. George R.R. Martin adore ce spin-off et Peter Dinklage a confirmé qu’il sera « putain de bien ».

Game of Thrones – Crédit : HBO

Les spin-offs de Game of Thrones s’annoncent donc plutôt bien. Cependant, les créateurs de la série originale ne sont pas intéressés et ce n’est pas plus mal pour les fans. David Benioff et D.B. Weiss étaient sous le feu des critiques après la fin de Game of Thrones. D.B. Weiss a confirmé à Entertainment Weekly que lui et David Benioff n’ont pas l’intention de revenir dans l’univers de Game of Thrones.

David Benioff et D.B. Weiss ont décidé de passer à autre chose après la fin de Game of Thrones

D.B. Weiss a déclaré que « au total, nous avons passé 11 ans à faire cette série. Quand je dis 11 ans, c’était intense, toute la journée, tous les jours pendant 11 ans. Ce fut la meilleure décennie de notre vie. Cela ressemble encore un peu à un rêve, mais nous sommes arrivés à un point où il était assez clair pour nous que nous avions atteint la fin de ce qui avait du sens pour nous d’être impliqués dans ce monde dans lequel nous vivions. C’était comme si, pour nous, il était temps de passer à autre chose et d’être excité et terrifié à l’idée de construire autre chose – beaucoup de choses ».

Le cocréateur de Game of Thrones fait notamment référence à la série « Le Problème à trois corps » en cours de préparation chez Netflix. Elle est basée sur le roman de science-fiction de l’auteur chinois Liu Cixin. David Benioff et D.B. Weiss sont les scénaristes de cette série avec Alexander Woo. Les deux hommes ont effectivement signé un contrat d’exclusivité avec Netflix pour un montant de 200 millions de dollars. Selon D.B. Weiss, cette série Netflix pourrait bien plaire aux fans de Game of Thrones. « C’est comme une série de science-fiction qui est peinte sur une très grande toile d’espace et de temps », a-t-il précisé.

En tout cas, il ne faut pas s’attendre à revoir David Benioff et D.B. Weiss sur les prochains projets autour de Game of Thrones. Les scénaristes ont décidé de ne plus jamais s’impliquer dans cet univers. Néanmoins, les spin-offs de Game of Thrones sont sur la bonne voie chez HBO. La première bande-annonce de House of the Dragon diffusée l’année dernière promet un spin-off à la hauteur des attentes, mais il faudra encore attendre quelques mois pour le confirmer.

Source : ComicBook